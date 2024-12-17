Dünya alarm veriyor... Biz ne kadar sosyal sorumluyuz?

Tüm dünyada toplumsal sorunlar çığ gibi büyürken, bu sorunların çözümünde hem bireylere hem de kurumlara ciddi bir sorumluluk düşüyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki herkes bir ucundan tuttuğu zaman bu devasa sorunların bir nebze ne olsa çözümü mümkün olacak. Bu yüzden başta kurumlar olmak üzere tüm paydaşların kendine şu soruları sorması gerekiyor: "Biz ne kadar sosyal sorumluyuz? İçinde yaşadığımız topluma karşı kendimizi ne kadar sorumlu hissediyoruz? Yani gerçek anlamda kendi çıkarımızı gözetmeksizin ve ön plana koymaksızın, toplum yararına ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Kamu yararı sağlayacak işler yapıyoruz muyuz, toplum ekonomisine katkıda bulunuyor muyuz, ekosistemin iyileşmesine nasıl bir katkı sunuyoruz? Eğitimde fırsat eşitsizliğinin çözümü için elimizi taşın altına sokuyor muyuz...?"Kurumların başta çevre, kadın hakları, eğitim, sağlık, çocuk hakları, ekonomik eşitsizlik ve cinsiyet eşitliği gibi toplumu ilgilendiren birçok konuda projeler yapmaları mümkün. Çünkü dünyada alarm zilleri çalıyor ve biz bu duruma kulaklarımızı kapattığımız sürece hep birlikte kaybedeceğiz. Son yıllarda kurumlar için olmazsa olmaz faaliyetlerden biri sosyal sorumluluk oldu. İşin aslına bakılırsa günümüzde hemen her şirketin sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Bu faaliyetlerin gerçekte hangi sorunların çözümüne katkı sunduğu ise öne çıkan en önemli konu. Kurumlar bu konuda önemli mesafe katetmiş olsalar da hâlâ almaları gereken hayli uzun bir yol var. Herkes bir şekilde toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hatta sürdürülebilir, toplumsal fayda odaklı projelerin sayısı da hızla artıyor. Ancak "Dostlar alışverişte görsün" diye yapılanların sayısı ise hiç de az değil. Sosyal sorumluluk projelerini bir PR faaliyeti olarak gören kimi şirketler birbirinin tıpatıp aynısı projeleri hayata geçirip duruyorlar. Bu projelerin gerçekte hangi sorunun çözümüne katkıda bulunduklarını ise net bir şekilde görmek ve ölçmek mümkün değil. Bu nedenle kurumların bu projeleri hayata geçirirken çok seçici olmaları gerekir. "Rakiplerimiz yapıyor biz de geride kalmayalım" diye hayata geçirilen projeler kaynak ve zaman israfından bir adım öteye gidemiyor.Toplumsal sorumluluk projeleri, insanların yaşamını olumsuz yönde etkileyen sosyal sorunları belirleyip bu alanlarda iyileştirme yapmayı amaçlar. Örneğin ekonomik yetersizlik yaşayan, eğitim haklarından yeterince yararlanamayan, engelli olduğu için iş bulamayan ve sosyalleşemeyen kişilere yardım etmek ve bu alanlarda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yürütülebilir. Bu projelerde sorunun bireysel olmaması, çok sayıda insanın yaşamını olumsuz etkilemesi gerektiğine dikkat edilmeli. Ancak bazı kurumlar tarafından hayata geçirilen projelerde buna dikkat edilmediğini çoğu zaman görüyoruz. Daha çok bir kerelik ve PR unsuru olarak kullanılan projeler ne bir sorunun çözümüne katkıda bulunuyor ne de sürdürülebilir oluyor. Bu nedenle projenin odağının doğru seçilmesi gerekiyor.