Dünya Bankası, Türkiye’de yeni enerji projelerine finansman sağlamaya devam edecek

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile Dünya Bankası arasında elektrik iletim sisteminin dönüşümüne yönelik imzalanan yaklaşık 750 milyon dolarlık kredi anlaşmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin enerji iletim sistemini dönüştürme ve güçlendirme yolunda kritik rol üstlenecek projenin önemine dikkati çeken Lopez, "Türkiye, yenilenebilir enerji alanında en iddialı planlardan birine sahip ve bu dönüşüm, güçlü iletim altyapısı gerektiriyor. Eğer yeni bir şirket, güneş ya da rüzgar santrali kurmak istiyorsa, iletim hattı olacağına dair garanti olmadan bunu yapması oldukça zor. Bu 750 milyon dolarlık operasyonun amacı, tam olarak bu yönde ilerleme kaydetmek ve dolayısıyla hükümetin enerji dönüşüm planının temel unsurlarından bir parçası olmak." dedi.

Lopez, Türkiye ve Dünya Bankasının dünyanın en iddialı yenilenebilir enerji planlarından birini hayata geçireceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda başlıyoruz. Bu operasyonun dört ila beş yıl içinde tamamen tamamlanmasını bekliyoruz. Bu süreçte, Enerji Bakanlığı ile birlikte bu operasyona tamamlayıcı nitelikte bir dizi yeni proje hazırlığı içinde olacağız. Kamu sektörü için 20 milyar doları aşacak bir plandan bahsediyoruz ve bu planın birkaç aşamada uygulanacağı açık."

Yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin soruya ise Lopez, "Enerji alanında, eminim ki yeni şeyler gelecek. Önümüzdeki haftalarda Enerji Bakanlığı ile bir araya gelerek, odaklanacağımız bir sonraki operasyonların neler olacağına karar vereceğiz." yanıtını verdi.

Lopez, söz konusu anlaşmanın bölgesel etkisine de değinerek, "Diğer ülkelerle entegrasyon sağlamak istiyorsanız, iyi bir iletim hattına sahip olmak kritik öneme sahiptir. Şu anda tartıştığımız konu, yüksek gerilim hatlarını kapsayacak yeni hatların nasıl inşa edilebileceği. Bu, diğer ülkelerle bağlantı kurmanın en ileri düzeydeki unsurudur ve bu projenin bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.

PROJE, TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİNİ DESTEKLİYOR

TEİAŞ tarafından yürütülecek Elektrik İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi'ni hayata geçirilmesi amacıyla Dünya Bankası ile toplam bütçesi 1,5 milyar dolar olan dış finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk faz kredi anlaşması 6 Ekim'de İstanbul'da imzalandı.

Bu adımla iletim şebekesinin kapasitesinin artırılması, şebeke yönetiminde dijitalleşmenin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunun hızlandırılması hedefleniyor. Ayrıca Türkiye'nin ilk Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) hattı için fizibilite çalışmalarının da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Türkiye 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünü 120 bin megavat seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda iletim altyapısının geliştirilmesi için gereken yatırım tutarı 28 milyar dolar olarak hesaplanıyor.