Dünya Bankasından Emine Erdoğan'a "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü"

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nin bahçesinde düzenlenen Dünya Bankası İklim ve Kalkınma Liderlik Ödül Programı'nda yaptığı konuşmada, kendisine verilen ödül için, "Bu son derece anlamlı ödülü, çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğaseverler adına kabul ediyorum. Dünya Bankası Türkiye Temsilciliğine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İklim değişikliğinin artık yalnızca bir çevre sorunu değil, ülkelerin kalkınmasını ve refahını derinden etkileyen küresel bir kriz, insanlık için büyük bir gelecek kaygısı olduğunu belirten Emine Erdoğan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ziyadesiyle hissedildiğini dile getirdi.

"KÜRESEL OLARAK KRİTİK BİR EŞİKTEYİZ"

Emine Erdoğan, "İklim değişikliğiyle mücadelede, küresel olarak kritik bir eşikteyiz. Türkiye olarak bu krize, dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadelenin çok boyutlu ve çok yönlü bir alan olduğunu aktaran Emine Erdoğan, bu yolda koyulan hedeflere ulaşmak için ulaştırma, ticaret, sanayi, tarım, sağlık gibi birçok sektörde dönüşüm gerektiğine dikkati çekti.

Ülkelerin kalkınma ve refah seviyelerinin iklim değişikliğiyle ilgili atacakları adımlarla doğrudan ilişkili bir hal aldığını ifade eden Emine Erdoğan, kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma politikalarının, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanmasının hayati bir önemi bulunduğunu vurguladı.