Dünya Bankası’ndan Orta Doğu’ya üst düzey atama! 11 milyar doları aşan portföyü yönetecek!

Dünya Bankası Grubu'nun özel sektöre odaklanan kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC), yönetim kadrosunda önemli bir atamaya gitti.

Yapılan açıklamaya göre Imad N. Fakhoury, IFC'nin Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Fakhoury, görevini Dubai merkezli olarak yürütecek.

700 MİLYON KİŞİLİK BÖLGEYİ YÖNETECEK

Yeni görev kapsamında Fakhoury, yaklaşık 700 milyon kişinin yaşadığı geniş bir coğrafyada IFC operasyonlarına liderlik edecek.

Kuruluş, söz konusu bölgede istihdamın artırılması ve özel sermayenin harekete geçirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

11 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖYÜ YÖNETECEK

IFC'nin faaliyet gösterdiği Orta Doğu ve Orta Asya bölgesi, farklı ekonomik gelişmişlik seviyelerine sahip 21 ülkeyi kapsıyor.

Fakhoury, görev kapsamında büyüklüğü 11 milyar doları aşan aktif yatırım portföyünden sorumlu olacak ve bölgedeki ortaklıkları yönetecek.

"ÖZEL SERMAYEYİ HAREKETE GEÇİRMEK ÖNCELİĞİM"

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Fakhoury, Dünya Bankası Grubu'nun küresel deneyiminden yararlanarak özel sermayeyi harekete geçirmeyi ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

Fakhoury, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kalkınmasındaki küresel deneyiminden yararlanarak özel sermayeyi harekete geçirmek, büyümeyi desteklemek ve kırılganlıktan çıkış sürecindeki ülkelere katkı sağlamak önceliklerimizin merkezinde olacak."

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERE ODAKLANACAK

Fakhoury, yatırımların özellikle imalat, hizmetler, sürdürülebilir altyapı ve finans alanlarında ölçeklendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yeni dönemde hedeflerinin ekonomik rekabet gücünü artırmak ve büyümenin daha geniş kesimlere yayılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

DÜNYA BANKASI GRUBU KARİYERİ

Ürdün vatandaşı olan Imad N. Fakhoury, 2019 yılında Dünya Bankası Grubu'na katıldı.

Daha önce Ürdün hükümetinde farklı bakanlık görevlerinde bulunan Fakhoury, ayrıca özel ekonomik bölgeler ve kamu-özel işbirliği projelerinde de aktif rol aldı.

Akademik geçmişinde ise Case Western Reserve University, Harvard Kennedy School ve Northwestern University Kellogg School of Management gibi kurumlar yer alıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör