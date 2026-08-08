Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolar

Dünya Bankası, Suriye'nin modern, güvenli ve dijitalleşmiş bir finans sektörüne kavuşması amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) tarafından sağlanacak hibeyi 6 Ağustos'ta onayladığı bildirildi.

SURİYE'NİN FİNANS SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Dünya Bankası açıklamasında, söz konusu finansmanın Suriye Finans Sektörü Modernizasyon Projesi kapsamında sağlanacağı belirtildi. Projeyle finansal işlemlerin daha güvenli, hızlı ve şeffaf hale getirilmesi ve vatandaşların finansal hizmetlere erişimi için gerekli koşulların oluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada, 14 yıl süren çatışmaların ardından Suriye finans sektörünün halen küçük ölçekli, banka merkezli ve yoğun şekilde nakit kullanımına dayalı olduğu ifade edildi.

Yetersiz dijital ödeme altyapısının yanı sıra denetim ve finansal istikrar sistemlerindeki sorunların işlem maliyetlerini yükselttiği, finansmana erişimi zorlaştırdığı ve ülkenin uluslararası finans kanallarıyla yeniden bağlantı kurmasını sınırladığı kaydedildi.

BANKACILIK VE DİJİTAL ÖDEME ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Proje kapsamında temel finansal altyapının modernize edilmesi, bankacılık sektörünün geliştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecek.

Suriye Merkez Bankası ile Mali İstihbarat Biriminin operasyonel kapasitelerinin artırılması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Finansal akışların güvenli, verimli ve şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi için ödeme ve finansal piyasa altyapısının yanı sıra kredi altyapısını da kapsayan teknolojik sistemlerin finanse edileceği belirtildi.

Ayrıca Suriye Merkez Bankasının temel bankacılık sistemi, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik kapasitesine yatırım yapılması planlanıyor.

YILDA 15 MİLYON ELEKTRONİK ÖDEME HEDEFLENİYOR

Dünya Bankasının açıklamasına göre proje ile finans sektörünün temel sistemlerinin yeniden işler hale getirilmesi ve yılda en az 15 milyon elektronik perakende ödeme işleminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanmasının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda kadınların da önemli bir paya sahip olması öngörülürken, dijital ödeme sistemlerini kullanacak kişi ve işletmelerin en az 150 bininin kadınlardan oluşması hedefleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör