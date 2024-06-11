Dünya Bankası’ndan Türkiye ziyareti

Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024- 2028 yıllarını oluşturan 'Ülke İşbirliği Çerçevesi'nin onaylanmasının ardından Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Banga, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü. Şimşek ve Banga arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti. Banga, Türkiye'nin ekonomi programına desteğini yineledi. "Ülke İşbirliği Çerçevesi" de görüşmede masaya yatırıldı. Bu kapsamda, afetlere dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.Banga ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine verilen desteklerini görüştüklerini belirtti. Bayraktar, "Enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iletim ve dağıtım altyapısı konularında verilen destekleri ve bu desteklerin nasıl artırılabileceğini ele aldık. Türkiye'de öngörülebilir, şeffaf ve akılcı yatırım ortamı oluşturmak için attığımız adımlara yönelik Dünya Bankası ile işbirliği imkânlarını değerlendirdik" dedi.DÜNYA Bankası, Türkiye'nin Eylül 2023'te açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) hemen ardından, programa desteğini ifade etmek için 17 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını, 18 milyar dolar artırarak 35 milyar dolara çıkarmıştı. Söz konusu kaynak OVP ve 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan öncelikler kapsamında geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılıyor.