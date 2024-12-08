Dünya Bankası’nın Türkiye’ye güveni tam

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız, kurumun Türkiye'ye yönelik proje onaylarının artmasının, ekonomi politikalarına güvenin kuvvetlendiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Küresel ekonomide sıkı para politikasının dinginleşmeye başladığını anlatan Kulaksız, "Faiz indirimleriyle global olarak yatırımların artacağı, ekonomik büyümelerin görüleceği bir döneme girdik. Yani Türkiye'ye yabancı sermayenin akışları hızlanacaktır diye umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin potansiyelini etkin şekilde değerlendirilmesi halinde yüksek gelirli ülkeler grubuna ulaşabileceğini ifade eden Kulaksız, "Rakamlara baktığımızda, Türkiye'nin bölgesinde ekonomik büyüme kutbu olma potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Çünkü beşeri sermayemiz, insan kaynaklarımız, iş gücümüz var ve diğer ülkelerle birlikte kalkınabilecek potansiyelimiz var. Ekonomik literatür bize şunu gösteriyor. Diğer ülkelerle birlikte büyürseniz kendi başınıza sağlayacağınız büyümenin çok daha yükseğine ulaşırsınız ve küçük ekonomisi olan ülkeler için doğal lider konumuna gelirsiniz. Çünkü onların kalkınmasına da katkıda bulunuyorsunuz" diye konuştu.