Dünya Enerji Konseyi Türkiye'nin "Genç Enerji Liderleri 2026" programına başvurular başladı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi World Energy Council Türkiye (WEC Türkiye) tarafından yürütülen "Genç Enerji Liderleri 2026 (YEL'26)" programı için başvurular başladı.

WEC Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilk uygulaması gerçekleştirilen program, enerji sektörüne ilgi duyan ve gelecekte sektörün karar alma süreçlerinde yer almayı hedefleyen genç profesyonellerin sektörü ilgilendiren konulara aktif katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Dünya Enerji Konseyi'nin küresel "Humanising Energy" vizyonu ile enerji güvenliği, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik olmak üzere "Enerji Trilemma" başlığı doğrultusunda tasarlanan program, Türkiye'nin enerji ekosistemine gençlerin dinamizmini, yenilikçi düşünce yapısını ve çok boyutlu bakış açısını kazandırmayı hedefliyor.

Program kapsamında ayrıca katılımcıların ulusal ve uluslararası toplantılar, çalıştaylar ve programlar aracılığıyla sektörel bilgi, vizyon ve analiz yetkinliklerini geliştirme imkanı bulması amaçlanıyor.

Enerji sektöründe yenilikçi düşünceye sahip genç profesyonellerin katılımına açık olan YEL'26 programına başvurular, WEC Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.