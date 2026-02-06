Dünya farkına varmadan Berat Albayrak yaptı

Almanya ve İtalya'nın bugün ABD'de tuttukları altın rezervlerini ülkelerine getirmek için başlattığı girişimler Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı iktisadi bağımsızlık hamlelerinin önemini bir kez daha gösterdi. Albayrak'ın bakanlığı döneminde Türkiye'nin ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altını yurda getirildi. Getirilen altınların bugünkü değeri 55 milyar dolar. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Sabah'tan Ayşenur İdris'e yaptığı açıklamada, ticari ve iktisadi bağımsızlığın önemine dikkat çekti.

İLERİDE ANLAŞILACAK

Topsakal, "Son dönemde herkes (ülkeler) altınlarını geri getiriyor. Berat Albayrak zamanında altın getirdi. Ona teşekkür etmek lazım. Ne zaman yaptı bunu, daha dünya bu işin farkına varmadan yaptı. Türkiye'nin devlet aklından kimsenin şüphesi olmasın. Başka ülkeler ondan 5-6 yıl sonra yapmaya başladı" diye konuştu.

Bugün Almanya ve İtalya, ABD'de tuttukları altın rezervlerini ülkelerine döndürmenin yollarını ararken, bu stratejik hamle sonucunda Merkez Bankası'nın 2018 sonunda 488.9 ton olan altın rezervi, 2020 sonunda 712.2 tona yükselmişti. Yazdığı "Burası Çok Önemli-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabında iktisadi bağımsızlığın önemini anlatan dönemin Bakanı Albayrak konuya ilişkin şunları söylemişti: "Devletimizin, Merkez Bankamızın bütün altın rezervleri Türkiye'de. Hiçbir tane altını yurt dışında değil, hepsi Türkiye'de. Böyle bir sıkıntımız yok şükürler olsun. Berat Albayrak'ın ne yaptığı ileride çok daha iyi anlaşılacak. İşi bilenler birçoğu farkında, o kadar önemli şeyler yapıyoruz ki ekibimizle, finansal güvenlik anlamında önümüzdeki süreç çok daha iyi anlaşılacak."