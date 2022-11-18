Dünya kuru üzüm üretiminin yüzde 24’ünü Türkiye yapacak

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 62. Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üreten Ülkeler Konferansı, çevrim içi olarak Arjantin, Avustralya, Şili, Yunanistan, Güney Afrika, Türkiye ve ABD heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye, toplantıda yaklaşık 320 bin ton rekolteyle 1 milyon 288 bin ton olan dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yüzde 24'ünü tek başına yapacağını beyan etti.

ABD'nin 221 bin 83 ton üretimle ikinci, Çin'in 190 bin tonla üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Hindistan, İran, Özbekistan, Şili, Güney Afrika, Arjantin ve Avustralya da ilk 10'a girdi.

Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ülkeler, 2022 yılında 626 bin 284 ton kuru üzüm ihracatı hedeflerken Türkiye, 270 bin tonluk kuru üzüm dış satımıyla dünya ihracatından tek başına yüzde 43 pay alma hedefini ortaya koydu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, geçen sezon miktar bazında yüzde 13 artış yakaladıkları ihracatta bu sezonu da güzel geçirmeyi beklediklerini kaydetti.