Dünya Türk kolonyasını sevdi

Pandemi döneminde kokusu ve kullanış kolaylığı ile dezenfektan olarak dünyada dikkat çeken Türk kolonyasının yıldızı parladı. 2014'te kurulan Perfume Atelier'in sahibi Atilla Akıncı, pandemiden bu yana artan bir talep olduğunu, doğru yönetildiği takdirde, butik koku türlerinin tamamında Türkiye'nin marka haline geleceğini söyledi. Akıncı, Körfez ve Afrika pazarında çok ciddi potansiyel olduğunu ancak küresel rekabette üst sıralara çıkmanın kolay olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Global pazarda Türkiye'den giden ürünler rekabetçi fiyatları ile her seviyede alıcıların talebini karşılıyor. Türk markalarının en büyük avantajı Çin piyasasının bu sektörde baskın güçlü üreticilere sahip olmamaları ve Türkiye'nin lojistik konumu. Bu fırsat penceresini doğru stratejiler ile değerlendireceğimize inanıyorum."Türk müteşebbislerinin koku alanında son dönemde çok iyi işlere imza attığını anlatan Akıncı, Perfume Atelier'e talip olan uluslararası yatırımcılar olduğunu ancak satışı şu anda düşünmediklerini belirtti. 380 çeşit ürün ürettiklerini anlatan Akıncı, büyüme planlarını da şöyle anlattı: "Londra, Kuveyt, Umman ve Almanya'da mağazalar açtık. Afrika pazarına açılmaya hazırlanıyoruz. 180 farklı koku üretimi ile müşterilerimizin tüm beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz."Yurtiçinde İstanbul, Ankara, İzmir'de 8 mağazaları olduğunu söyleyen Akıncı, "Kolonya, ıslak mendil ve oda kokusu gruplarında çok iyi bir noktaya geldik. Şimdi büyüme alanımızı parfüm grubu olarak belirledik. Ar-Ge merkezimizde sürekli bir üretim içerisindeyiz. Marka elçilerimizle kokularımızı paylaşıyoruz, deneme süreçlerinde verileri titizlikle analiz ediyoruz ve piyasaya süreceğimiz ürünümüzü belirliyoruz" dedi.