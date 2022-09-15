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Giriş Tarihi: 15.9.2022 11:56 Son Güncelleme: 15.9.2022 12:20

Dünya'da ilk oldu! Türk Marlin SİDA'sının bu özellikleri çok konuşulur

DHA
Dünya’da ilk oldu! Türk Marlin SİDA’sının bu özellikleri çok konuşulur

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin SİDA'nın Türkiye tarafından geliştirildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Marlin SİDA'sı hakkında sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Demir, Türkiye'nin dünyada öncü olduğuna dikkat çekerek, Marlin SİDA'nın dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olduğunu ifade etti.



İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA'nın, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrıştığı belirtildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı Koordinasyonu'nda, ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli olarak geliştirilen Marlin'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

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Dünya'da ilk oldu! Türk Marlin SİDA'sının bu özellikleri çok konuşulur
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