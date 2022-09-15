Dünya’da ilk oldu! Türk Marlin SİDA’sının bu özellikleri çok konuşulur

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye" dedi.