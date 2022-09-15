Dünya’da ilk oldu! Türk Marlin SİDA’sının bu özellikleri çok konuşulur

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Marlin SİDA'sı hakkında sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Demir, Türkiye'nin dünyada öncü olduğuna dikkat çekerek, Marlin SİDA'nın dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olduğunu ifade etti.
Savunma Sanayii Başkanlığı Koordinasyonu'nda, ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli olarak geliştirilen Marlin'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.
Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 15, 2022
MARLIN SİDA dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız suüstü aracı oldu!
Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye!
Tebrikler 👏@aselsan@sefineofficial pic.twitter.com/N9XBbrbAew