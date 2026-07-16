Dünyada Türkiye’den başka yerde bulamadılar! Türk çayı için 108 ülke milyonlarca dolar ödedi

BELÇİKA İLK SIRADA YER ALDI

Yılın ilk yarısında en fazla çay ihracatı yapılan ülke Belçika oldu. Bu ülkeye 5 milyon 391 bin 866 dolarlık çay satıldı.

Belçika'yı 3 milyon 507 bin 203 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 235 bin 560 dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takip etti.