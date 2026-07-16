Dünyada Türkiye’den başka yerde bulamadılar! Türk çayı için 108 ülke milyonlarca dolar ödedi

Türkiye, 2026 yılının ilk altı ayında 108 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 bin 602 ton çay ihraç ederek 17 milyon 538 bin dolarlık gelir elde etti. En fazla ihracat Belçika'ya yapılırken, Rize tek başına ihracat gelirinin yüzde 44'ünü karşıladı.
108 ÜLKEYE 2 BİN 602 TON ÇAY GÖNDERİLDİ
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Ocak-haziran döneminde toplam 2 bin 602 ton Türk çayı ihraç edildi. Bu ihracattan elde edilen gelir 17 milyon 538 bin 5 dolar olarak kayıtlara geçti.
Türk çayına en fazla talep Avrupa ülkelerinden gelirken, Belçika ihracatta ilk sırada yer aldı.
İHRACATIN YÜZDE 44'Ü RİZE'DEN
Türk çayının üretim merkezi Rize, ihracattaki liderliğini sürdürdü.
Yılın ilk yarısında Rize'den başta Belçika olmak üzere 20 ülkeye bin 575 ton çay ihraç edildi.
Türkiye'nin çay ihracat gelirinin yüzde 44'ünü tek başına karşılayan Rize, bu dönemde 7 milyon 685 bin 3 dolar ihracat geliri elde etti.
Türk çayı, özellikle Avrupa pazarında gördüğü yoğun ilgiyle ihracat performansını artırmayı sürdürürken, sektör temsilcileri yeni pazarlara açılarak ihracatı daha da büyütmeyi hedefliyor.