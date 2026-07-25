Dünyada yayılıyor, 31 yaşında bile mümkün! İşte erken emeklilik formülü

"SATIN ALDIĞIMIZ EN DEĞERLİ ŞEY ZAMAN OLDU"

FIRE hareketini benimseyenler, küçük evlerde yaşamayı, dışarıda yemek yerine evden yemek götürmeyi ve gereksiz harcamalardan kaçınmayı tercih ediyor. Hareketin savunucuları bunun cimrilik değil, gelecekte daha fazla özgürlüğe sahip olmanın bir yolu olduğunu belirtiyor.

Kanada'da 31 yaşında emekli olan Kristy Shen, "En büyük avantaj, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirme özgürlüğü. Her şeyi bir kenara bırakıp ölüm döşeğindeki bir aile üyesine bakabildik ve oğlumun büyüme sürecinde yanında olabildik. FIRE sayesinde satın aldığımız en değerli şey zaman." dedi.

GÜNDE 44 SENTLE BÜYÜDÜ, MİLYONER OLDU

Çin'in kırsal kesiminde günde yalnızca 44 sentle büyüyen Shen, Batı'ya göç ettikten sonra yazılım mühendisi olarak çalıştı. Erken emeklilik hedefi doğrultusunda otomobil satın almadı, daha büyük bir eve taşınmadı ve dışarıda yemek yemeyi önemli ölçüde azalttı.

Çamaşır makinesi bulunmayan küçük bir evde yaşamaya devam eden Shen, birikimlerini yatırıma yönlendirerek 31 yaşında emekli oldu.

Bugün eşiyle birlikte dünyayı gezen ve kitap yazan Shen, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler ve artan konut fiyatları nedeniyle erken emekliliğin geçmişe göre daha zor hale geldiğini ancak hâlâ mümkün olduğunu söyledi.

Shen, "Çin'in kırsal kesiminde günde 44 sentle büyüyüp Batı'ya göç eden biri olarak milyoner olmak en çılgın hayallerimin bile ötesindeydi. Daha da inanılmaz olan ise son 10 yıldır bizim izlediğimiz yolu takip ederek başkalarının da büyük başarılar elde edebilmiş olması." ifadelerini kullandı.