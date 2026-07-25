Dünyada yayılıyor, 31 yaşında bile mümkün! İşte erken emeklilik formülü

Dünyada milyonlarca kişinin benimsediği "Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik (FIRE)" hareketi, geleneksel emeklilik yaşını beklemeden finansal özgürlüğe ulaşmayı hedefleyen yaşam anlayışıyla dikkat çekiyor. Hareketi benimseyenler, yüksek gelirden ziyade harcamaları azaltıp tasarruf oranını artırarak yatırım yapmanın erken emekliliğin anahtarı olduğunu savunuyor.
Anadolu Ajansı'na konuşan FIRE hareketinin önde gelen isimlerinden Kanada vatandaşı yazılım mühendisi Kristy Shen ile ABD'li öğretmen Amy Minkley, finansal bağımsızlığa ulaşmalarını sağlayan sürecin yaşam tarzı tercihleri sayesinde şekillendiğini anlattı.
"SATIN ALDIĞIMIZ EN DEĞERLİ ŞEY ZAMAN OLDU"
FIRE hareketini benimseyenler, küçük evlerde yaşamayı, dışarıda yemek yerine evden yemek götürmeyi ve gereksiz harcamalardan kaçınmayı tercih ediyor. Hareketin savunucuları bunun cimrilik değil, gelecekte daha fazla özgürlüğe sahip olmanın bir yolu olduğunu belirtiyor.
Kanada'da 31 yaşında emekli olan Kristy Shen, "En büyük avantaj, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirme özgürlüğü. Her şeyi bir kenara bırakıp ölüm döşeğindeki bir aile üyesine bakabildik ve oğlumun büyüme sürecinde yanında olabildik. FIRE sayesinde satın aldığımız en değerli şey zaman." dedi.
GÜNDE 44 SENTLE BÜYÜDÜ, MİLYONER OLDU
Çin'in kırsal kesiminde günde yalnızca 44 sentle büyüyen Shen, Batı'ya göç ettikten sonra yazılım mühendisi olarak çalıştı. Erken emeklilik hedefi doğrultusunda otomobil satın almadı, daha büyük bir eve taşınmadı ve dışarıda yemek yemeyi önemli ölçüde azalttı.
Çamaşır makinesi bulunmayan küçük bir evde yaşamaya devam eden Shen, birikimlerini yatırıma yönlendirerek 31 yaşında emekli oldu.
Bugün eşiyle birlikte dünyayı gezen ve kitap yazan Shen, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler ve artan konut fiyatları nedeniyle erken emekliliğin geçmişe göre daha zor hale geldiğini ancak hâlâ mümkün olduğunu söyledi.
Shen, "Çin'in kırsal kesiminde günde 44 sentle büyüyüp Batı'ya göç eden biri olarak milyoner olmak en çılgın hayallerimin bile ötesindeydi. Daha da inanılmaz olan ise son 10 yıldır bizim izlediğimiz yolu takip ederek başkalarının da büyük başarılar elde edebilmiş olması." ifadelerini kullandı.
44 YAŞINDA ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTI
ABD'li öğretmen Amy Minkley ise Güneydoğu Asya'daki yaşam maliyetlerinin daha düşük olduğunu fark ettikten sonra emeklilik planını yeniden hesapladı.
Tasarruf oranını artırarak iki yıl daha çalışan Minkley, 2021 yılında 44 yaşında emekli oldu.
Dokuz yıl boyunca ev arkadaşıyla yaşamayı sürdüren Minkley, "Yemeklerimin çoğunu kendim pişirdim, elektronik cihazlarımı eskiyene kadar kullandım, nadiren pahalı kıyafet aldım ve büyük harcamalar yapmadan önce bir kez daha düşündüm." diye konuştu.
Bugün eşiyle birlikte Endonezya'nın Bali Adası'nda yaşayan Minkley, zamanını yoga yaparak, evini yenileyerek ve sevdikleriyle geçiriyor.
ERKEN EMEKLİLİK HERKES İÇİN MÜMKÜN MÜ?
Hem Shen hem de Minkley, yüksek gelir elde etmenin süreci kolaylaştırdığını ancak bunun zorunlu olmadığını vurguladı.
İkili, öğretmen, girişimci, kabin memuru ve kütüphaneci gibi farklı meslek gruplarından birçok kişinin de disiplinli tasarruf ve uzun vadeli yatırımlarla finansal bağımsızlığa ulaşabildiğini ifade etti.
Ancak artan yaşam maliyetleri, yükselen konut fiyatları ve istihdam piyasasındaki değişimlerin günümüzde erken emekliliği geçmişe kıyasla daha zor hale getirdiğine de dikkat çektiler.
FIRE HAREKETİ NEDİR?
İngilizce "Financial Independence, Retire Early" (Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik) ifadesinin kısaltması olan FIRE hareketi, yüksek tasarruf oranı, düşük harcama alışkanlığı ve uzun vadeli yatırımlarla klasik emeklilik yaşını beklemeden finansal özgürlüğe ulaşmayı amaçlıyor.
1990'lı yılların başında ortaya çıkan hareket, Vicki Robin ve Joe Dominguez'in 1992 yılında yayımladığı "Your Money or Your Life" kitabıyla geniş kitlelere ulaştı. 2010'lu yıllarda popülerlik kazanan FIRE yaklaşımı, bugün ABD'nin yanı sıra Kanada, Avrupa, Avustralya ve Asya'nın birçok ülkesinde giderek daha fazla kişi tarafından benimseniyor.