Dünyadan Türkiye’ye ‘Olta’ attılar

Türkiye'deki telefon kullanıcıları son dönemde yeni bir taciz ve siber dolandırıcılık yönetimi ile karşı karşıya. Bu sefer hedefte WhatsApp kullanıcıları var. +62 (Endonezya) başta olmak üzere Kamboçya'dan Haiti'ye Nijerya'dan Gana'ya kadar tespitlere göre 60'ya yakın ülkeden Türkiye'deki vatandaşlara mesajlar düşmeye başladı. Türkçe olarak yazılan mesajlar genellikle "Merhaba" olarak başlıyor devamında ise yarı zamanlı iş teklifleri, arkadaşlık kurma talepleri gibi yazılar geliyor. En popüler mesaj ise şu: "Ben 'Google Maps' online mağazasından Jessa ve harika bir yarı zamanlı işim var." Sohbet ilerlediğinde ise işin ayrıntıları şu şekilde paylaşılıyor:"İşimiz basit: İşletmelere beş yıldızlı yorumlar eklemelerine yardımcı olarak işletmelerin Google Haritalar'daki görünürlüğünü artırmak. Satın alma gerekmez, yarı zamanlı işe katılmak için lütfen bilgileri doldurun. İlk iş görevinde size rehberlik edeceğim. İşi kabul ediyor musun? Birlikte çok fazla para kazanacağız. Başlayalım mı?" Masum ve kazançlı görünen mesajın devamında ise sizleri tam bir kabus bekliyor. Uygulamayı kabul edenlerden bazılarının ilk hafta gerçekten hesaplarına para yatırıldığı oluyor. Güven vermek ve kişinin arkadaşlarını da sisteme dahil etmesini hedefleyen dolandırıcılar, kazanılan güvenin ardından casus yazılım içeren linkler üzerinden telefonunuzu ele geçiriyor. Bazı vatandaşlar ise gönderilen linke tıkladığı anda casus yazılımın içine düşüveriyor. 'Oltalama' olarak adlandırılan siber dolandırıcılık taktiği üzerinden banka ve hesap bilgileri saniyeler içinde dolandırıcıların eline geçiyor ve birçok vatandaş birikimlerini kaybediyor.Türk vatandaşlarına ait numaraların dünyadaki siber dolandırıcıların eline nasıl geçtiği merak konusu. Bir şikâyet sitesine konuyla ilgili bilgilendirme yazan A.D'nin cümleleri olayın rahatsız edici boyutunu da gözler önüne serdi: "Son 15 günde WhatsApp'a adını sanını duymadığım 100'e yakın ülkeden mesaj geldi. Hepsini engelleyip siliyorum. Yine de bitmiyor."Vatandaşlar kendilerine gelen bu mesajları yine WhatsApp gruplarına atarak güvenilirliğini araştırmak istiyor. Ancak bilgi kirliliği burada da devreye giriyor. Kimileri bu mesajlarla para kazandığını kimileri ise dolandırıldıklarını belirtiyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının 1.5 milyardan fazla kullanıcısı var. Siber korsanlar oltalama mesajları ile kullanıcıları kandırıp, ağına düşürmeye çalışıyor.