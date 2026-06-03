Dünyagöz’den 2 yılda 100 milyon dolarlık yatırım

Dünyagöz Hastaneleri Grubu CEO'su Güçlü Batkın, önümüzdeki 2 sene hem yurtiçi hem de yurtdışında toplam 100 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. İstanbul'da düzenlenen "Dünyagöz Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Batkın, "Şu anda 21'i Türkiye'de, 1'i de Azerbaycan'da olmak üzere 22 hastanemiz var. 31 noktada hizmet veriyoruz. Yurtdışında 15 noktada yeni klinik açmayı hedefliyoruz. 185 ülkeden sağlık turisti alıyoruz. Gelirlerimizin yüzde 25'i sağlık turizminden geliyor. Hedefimiz önümüzdeki 2-3 senede bunu yüzde 50'ye çıkarmak" diye konuştu.

ÖZEL DEPARTMANLAR KURACAK

Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Bozkurt Şener de grubun 30. yılında göz tansiyonu, kornea bozuklukları ve kuru göz gibi yaygın hastalıklara yönelik özel departmanlar kurulacağını açıkladı. Şener, özellikle çocuklardaki alerjik kornea sorunları ile ekran kullanımına bağlı gelişen kuru göz vakalarının dünyadaki en son teknolojilerle tedavi edileceğini belirtti. Şener ayrıca, hastalarla doğrudan iletişimde olan doktorların tıp dışı eğitimlerine de önem verdiklerini ve bu kapsamda Prof. Dr. Acar Baltaş ile iletişim üzerine bir konferans düzenleyeceklerini vurguladı