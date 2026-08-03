Dünya’nın 1 numarası unvanını korudu

Toyota, 2026'nın ilk altı ayında dünyanın en çok otomobil satan üreticisi unvanını üst üste yedinci kez korudu. Ocak-Haziran döneminde dünya genelinde 5 milyon 390 bin araç satışı gerçekleştiren Toyota, global otomotiv pazarındaki liderliğini sürdürdü. Aynı dönemde şirketin global üretimi 5 milyon 511 bin adetle geçen yılın seviyesine yakın gerçekleşti. Hibrit modellerin öncülüğünde elektrifikasyona sahip araç satışları yüzde 9.1 artarak 2 milyon 707 bin adede ulaştı ve ilk altı ay bazında yeni bir rekora imza attı.