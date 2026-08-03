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Giriş Tarihi: 3.08.2026

Dünya’nın 1 numarası unvanını korudu

Dünya’nın 1 numarası unvanını korudu
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Toyota, 2026'nın ilk altı ayında dünyanın en çok otomobil satan üreticisi unvanını üst üste yedinci kez korudu. Ocak-Haziran döneminde dünya genelinde 5 milyon 390 bin araç satışı gerçekleştiren Toyota, global otomotiv pazarındaki liderliğini sürdürdü. Aynı dönemde şirketin global üretimi 5 milyon 511 bin adetle geçen yılın seviyesine yakın gerçekleşti. Hibrit modellerin öncülüğünde elektrifikasyona sahip araç satışları yüzde 9.1 artarak 2 milyon 707 bin adede ulaştı ve ilk altı ay bazında yeni bir rekora imza attı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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