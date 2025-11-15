Dünyanın en büyük festivalini yapıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı sunumda Türkiye'nin dünya çapında bir turizm markası olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 50 milyon kişi oldu. Turizm gelirimiz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 oranında artarak 50 milyar dolara yükseldi. Bu tüm zamanların 9 aylık gelir rekoru anlamına geliyor. 2017'de 15'inci sırada olan ülkemiz, 2024'te 7'nciliğe yükseldi. Bu ivme, yılsonunda ulaşmayı hedeflediğimiz 64 milyar dolarlık gelir hedefine adım adım yaklaştığımızı gösteriyor" dedi.Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kapsadığı alan ve katılımcı sayısı ile dünyanın en büyük festivali olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, "2021'de 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başlayan festivale, her yıl ülkemizden ve dünyadan farklı sanatçılar ile sanat kurumları dâhil edildi. Festival rotasında yer alan şehir sayısı 20'ye çıktı. 'Bir Anadolu Şenliği' de Terörsüz Türkiye faaliyetleri kapsamında Bakanlığımızca bu yıl 5 farklı şehirde hayata geçirildi. 22 Ağustos'ta Hakkari'de başlayan şenlik, sırasıyla Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'te gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.2025'te yurt dışından 109 eserin Türkiye'ye kazandırıldığını vurgulayan Bakan Ersoy, 2002-2025 yılları arasında yurt dışından getirilen 13 bin 377 eserin 9 bin 62'sinin 2018 yılı sonrasında Türkiye'ye kazandırıldığını kaydetti. 2025'te ilk kez Ayasofya-i Kebir Camii'nin bütüncül projesinin tamamlandığını aktaran Ersoy, "Ayasofya'da tarihinin en büyük restorasyon çalışmaları sürüyor" şeklinde konuştu.Ersoy, "Atatürk veri tabanı ile Türkiye'nin dijital bilgi altyapısına büyük katkı sağlayarak, Atatürk'ün mirası dijital çağın olanaklarıyla gelecek nesillere aktarılacak" diye konuştu. Bir CHP milletvekili Ersoy'a "yangından sorumlusunuz" diyerek toplantıyı provoke etti.Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Gece Müzeciliği çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Ersoy, "Gece Müzeciliği ile Anadolu'nun kadim hazineleri, güneş battıktan sonra da medeniyet ışığıyla aydınlanıyor. 550 binden fazla ziyaretçi eşsiz deneyimden faydalandı" diye konuştu.Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı'nın dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "Burada 15 yeni şehitlik tespit edildi. Şehitliklerin 8 tanesi ihya edildi" dedi. Kapadokya'daki dokunun korunması için de çalışmaların son hızla devam ettiğini aktaran Bakan Ersoy, "Kapadokya'daki tarihi ve kültürel dokuya zarar veren bin 132 kaçak yapı ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında da bilgi verene Ersoy, "Başkanlığımız cemevlerimizin fiziki ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra gelecek kuşaklara aktarmayı asli görev edindi. 1.059 cemevimizin aydınlatması bakanlığımızca karşılanıyor" dedi.