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Giriş Tarihi: 10.07.2026 17:01

Dünyanın en zengin ülkesindeler ama başlarını sokacak ev bulamıyorlar

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre'de konut krizi derinleşiyor. Ülkede boş konut oranı yüzde 1'e gerileyerek 2013'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

İHA
Dünyanın en zengin ülkesindeler ama başlarını sokacak ev bulamıyorlar
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İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO) verilerine göre, ülkede konut arzı talebi karşılamakta zorlanıyor. 1 Haziran 2025 itibarıyla boş konut oranı yüzde 1'e gerilerken, boş durumdaki konut sayısı 48 bin 455 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre 3 bin 519 konutluk azalışa işaret ederken, son 12 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

ZÜRİH'TE HER 10 BİN DAİREDEN SADECE 7'Sİ BOŞ

Konut sıkıntısı özellikle büyük şehirlerde daha belirgin hale geldi. Verilere göre Zürih'te her 10 bin daireden yalnızca 7'si boş bulunuyor. Bu nedenle kiralık konut arayanlar, tek bir daire için onlarca başvuru sahibiyle rekabet etmek zorunda kalıyor.

TALEP ARTIYOR, YENİ KONUT ÜRETİMİ YETERSİZ KALIYOR

Uzmanlar, konut krizinin temel nedenleri arasında nüfus artışı, hane sayısındaki yükseliş ve yeni konut üretiminin talebin gerisinde kalmasını gösteriyor. Ekonomistler ise İsviçre örneğinin, yüksek gelir düzeyi ve güçlü ekonomik performansın tek başına konut sorununu çözmeye yetmediğini ortaya koyduğunu değerlendiriyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Dünyanın en zengin ülkesindeler ama başlarını sokacak ev bulamıyorlar
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