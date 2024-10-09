Dünyanın ulaşım rotası İstanbul’da çiziliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi'nin 15-18 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi. Uraloğlu, Cenevre merkezli IRF tarafından her dört yılda bir düzenlenen Dünya Yol Kongresi'nin 15-18 Ekim tarihlerinde "Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla İstanbul'da gerçekleştireceğini ifade etti. "Dünyanın ulaşım rotasını İstanbul'da çizeceğiz" diyen Bakan Uraloğlu, kongreye Fas, Lübnan, Ermenistan, Kamboçya, Gana, Gine, Katar, Gabon, Kongo, Nikaragua, Malavi, Türkmenistan, Ekvador, Seyşeller, Slovenya, Litvanya, Zimbabve, Liberya, Suudi Arabistan ve Mısır ile bakanlar düzeyinde katılım olacağını da belirtti.Uraloğlu, "Kongreye, 20 ülkeden bakanlar düzeyinde katılım bekliyoruz. Küresel altyapı projelerinin geliştirilmesine yönelik atacağımız adımlar ve iş birlikleri sürdürülebilir ulaşım ağlarını oluşturma yolunda önemli katkılar sağlayacak" dedi. Kongrenin, ulaşım ve altyapı sektörünün önde gelen uzmanlarını bir araya getireceğini vurgulayan Uraloğlu, Kongre kapsamında yapılacak "Bakanlar Oturumu" ile diğer ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya geleceklerini de kaydederek, "IRF Dünya Kongresi ile uluslararası platformda son 22 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği mega ulaştırma ve altyapı projelerini başarıyla gerçekleştirerek insanlığın hizmetine kazandıran bakanlığımızın vizyon ve misyonunu da tanıtma imkânı da bulacağız" diye konuştu. ANKARA