Dünyayı Ankara’ya bağlayacak

Ankara'yı havayolu ile dünyaya entegre edecek olan Ajet, başkent için yakın vadede 5 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir hedefi koydu. Ajet, Ankara'dan direkt uçuş yapılan yurt dışı destinasyon sayısını ise 34 ülkede 50 şehre çıkarmayı hedefliyor. THY ve Ajet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "kazan-kazan, uç-uç" yaklaşımıyla başta ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke ile karşılıklı uçuşlar için diplomasi yürüttüklerini açıkladı.

BU YIL 16 YENİ DIŞ HAT AÇTI

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat ve Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, Ankara'dan İspanya'nın Barselona ve Madrid kentlerine düzenlenecek ilk seferlerin öncesinde gazetecilerle bir araya gelerek, "Dünyayı Ankara'ya bağlama" projelerinin detaylarını paylaştı. Bolat, Ajet'in ilk uçuşunu 2024 Mart ayında gerçekleştirdiğini anımsatarak, Ajet'in bugün 34 ülkede 100 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Bolat, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 29 ülkede 52 şehre, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 26 ülkede 35 şehre sefer düzenleyen AJet, havacılığın yeni yıldızı olmaya aday olduğunu kanıtladı" dedi. Madrid ve Barcelona uçuşlarıyla birlikte AJet'in sadece 2025 yılı içerisinde 16 yeni dış hat açmış olacağını kaydeden Bolat, "Yıl sonuna kadar 2 yeni dış hat daha açarak 2025 yılını başarıyla geride bırakacağız. AJet şu anda Ankara'dan yurt dışına ve yurt içine en fazla sefer yapan hava yolu durumundadır" diye konuştu.

5 MİLYON TURİST, 5 MİLYAR $ GELİR

Ankara'yı ve İç Anadolu'yu çevre illeriyle beraber turizm destinasyonu olarak konumlandıran proje kapsamında Ankara'da iki gün, çevresindeki illerin bir ya da ikisinde üç gün geçirebilecekleri paketler oluşturacaklarını anlatan Bolat, "Böylece turizmi Türkiye'ye ve 12 aya yaymaya çalışıyoruz" dedi. "THY olarak dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz 'Connect To Türkiye-Türkiye'ye bağlan' etkinliklerinin yanı sıra AJet olarak da çeşitli projeler ve etkinliklerle bu misyonu yerine getiriyoruz" diyen Bolat, Ajet'in Ankara'dan yurt içinde 33, yurtdışında 35 noktaya, haftada 571 sefer düzenlediğini belirtti. Bolat, AJet'in 2024'te 700 bin turist taşıdığını, Ankara için 2028'de 5 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir sağlama hedefi koyduklarını kaydetti. Bolat, sağlık turizmi için Ankara'ya özel paketler düzenleyeceklerini, Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerin tatillerini aileleri ile birlikte geçirmeleri için de kampanyaları olacağını ifade etti. Bolat ayrıca "kazan-kazan, uç-uç" yaklaşımı ile başta ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri ile diplomasi yürüttüklerini açıkladı.





KEREM SARP: ANKARA VE ÇEVRESİNDEKİ 12 İL TURİZM DESTİNASYONU OLACAK

AJET Genel Müdürü Kerem Sarp, pandemiden sonra Ankara'daki dış hat sayısını üç kat büyüttüklerini anlatırken, "Halihazırda Ankara'dan 26 ülkede 35 kente haftada 135 sefer icra ediyoruz. Hedefimiz bunu 34 ülkede 50 şehre çıkarmak. 2025 yılı içinde Ankara'dan şimdiye kadar yeni 4 dış hat noktası açtık. Madrid ve Barselona sonrası Erbil seferimizi açıyoruz. Kasım'ın 3'ünde de Bağdat seferini açacağız" dedi. Uçak portföylerini de genişlettiklerini açıklayan Sarp, "Bu sene şu ana kadar 6 tane yeni nesil MAX uçağımız filomuza girdi. İnşallah önümüzdeki sene 103 uçağa ulaştığımızda toplam filomuzun yüzde 70'i yeni nesil uçaklardan oluşacak" diye konuştu. Türk Hava Yolları'yla birlikte Ankara Plus adlı bir vizyon projesi yürüttüklerini kaydeden Sarp, "Ankara Plus ile Ankara, İç Anadolu ve çevresindeki 12 ili bir turizm destinasyonu olarak yurt dışında tanıtıyoruz, tanıtmaya devam edeceğiz. Ankara ve çevresi illere baktığımızda toplam 14 milyon uçması muhtemelen yaşayan bir popülasyonu da içinde barındırıyor" dedi. Sarp, Ajet ile kazanılan millerin harcanabilmesi noktasında da yakın zamanda yeni faza geçeceklerini kaydetti.



İSPANYA LANSMANI DÜZENLENDİ

ANKARA iş ve diplomasi temsilcilerinin katılımıyla önceki akşam TOBB Binası'nda İspanya Hatları Lansmanı düzenlendi. Lansmana TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Kürşad Zorlu buradaki konuşmasında, "2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak Ankaramız seçilmiştir. Yıl içerisinde Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni Türkiye'de gerçekleştireceğiz. İnşallah Ankara'da olmasını arzu ediyoruz. Yine NATO zirvesi burada yapılacak. Bu nedenle Ankara'da direk uçuşlar çok önemli" dedi. Fuat Oktay ise Ankara'nın artık Türk dünyası başkenti olduğunu belirterek, kentin dünyaya entegrasyonunun öneminin altını çizdi.