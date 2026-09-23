Düzceli firmalar Expo 2026’da stant açacak

MÜSİAD Düzce Şubesi üyelerinin katıldığı "Dost Meclisi" programı, EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın son hazırlıkları odaklı gerçekleştirildi. Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, fuarın 23-26 Eylül 2026 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacağını hatırlatarak, Düzce'den katılacak firmaların stant çalışmalarının ve B2B randevu takvimlerinin tamamlandığını açıkladı.

STRATEJİK BİR KAPI

Otomotiv yan sanayi, makine, ahşap mobilya ve tekstil gibi sektörlerde güçlü bir üretim tabanına sahip Düzce, fuara geniş bir delegasyonla katılacak. Sağlam, toplantıda "EXPO 2026, yerel firmalarımızın sadece sergi yapmak için değil, somut ihracat sözleşmeleri imzalamak ve yeni pazarlar keşfetmek için hazırlandıkları bir platform" dedi. Şube yönetimi, fuar döneminde Düzce firmaları için özel sektörel eşleştirme programları ve yabancı alıcı delegasyonlarıyla hedefli görüşmeler düzenleyeceğini bildirdi.

AĞ KÜLTÜRÜ 'DOST MECLİSİ'NDE YAŞANDI

Fuar hazırlıklarının yanı sıra programın ana amacı olan "Dost Meclisi" kültürü, üyeler arası işbirliği ve referans paylaşımını güçlendirdi. Katılımcılar, mevcut ekonomik koşullarda tedarik zinciri risklerini yönetme ve finansman kanallarını çeşitlendirme konularında deneyimlerini paylaştı. Yönetim kurulu üyeleri, fuar sonrası gelecek talepleri karşılayabilmek için üretim kapasite planlamalarının şimdiden revize edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Düzce sanayicileri, dört gün sürecek fuar boyunca uluslararası alıcılarla yüz yüze gelecek. Şube yetkilileri, fuar sonrası değerlendirme toplantısının Ekim ayı başında yapılacağını ve elde edilen net ihracat rakamlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör