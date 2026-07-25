Düzenleme Meclis’ten geçti: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren torba kanun teklifi kabul edildi. 5.1 milyon emekliyi ilgilendiren teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilecek. Kanun teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından farklar hesaplara yatacak. Zamlar temmuz ayından geçerli olacak. Kabul edilen diğer maddelerin detayları ise şöyle:

DESTEK SÜRESİ UZATILDI: İmalat sektöründe istihdamı koruma odaklı politikalar kapsamında sürdürülen destek programlarının süresi uzatıldı. Kaynağı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan teşvik ve destek mekanizmalarının bitiş tarihi 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e çekilerek istihdama uzun vadeli güvence sağlandı.

TURİZME CAN SUYU: Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerine yönelik istihdam desteği de pakette yer aldı. Düzenlemeye göre, Mayıs-Aralık 2026 dönemini kapsayacak şekilde konaklama tesislerine sigortalı başına günlük 116.67 lira (aylık 3 bin 500 lira) prim desteği verilecek.

YÜKLERİ HAFİFLETİLECEK: İnşaat sektöründeki lisanslı mükelleflerin finansman yükünü hafifletecek bir adım atıldı. Mükelleflerin inşaat işleri nedeniyle yüklendikleri ve 6 aylık dönemlerde indirim yoluyla gideremedikleri KDV tutarları, sonraki 1 yıl içinde talep edilmesi halinde iade edilecek.

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLECEK KDV MUAFİYETİ: 31 Aralık 2045 tarihine kadar uygulanmak üzere, nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak amacıyla ön lisans ve/ veya lisans alan mükellefler düzenlemeden yararlanabilecek. Yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin yapılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV'den müstesna tutulacak. Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilecek.

HAVA SAHASINDA GÜVENLİK ARTACAK: Türk Sivil Havacılık Kanununda yapılan değişiklikle hava sahası güvenliğine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Türk hava sahasında uçuş yapan sivil hava araçlarının hava trafik kurallarını ihlal etmeleri veya hava sahasını izinsiz kullanmaları durumunda, hava trafik kontrol ünitesinin talebiyle görevlendirilen hava araçlarının önleme faaliyetleri kapsamındaki talimatlarına uymaları ve gerekli görüldüğünde belirtilen meydana iniş yapmaları zorunlu hale getirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör