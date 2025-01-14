Düzenli ödeyene ödül verilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik faturalarını düzenli ödeyenleri ödüllendirmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Buna göre faturalarını düzenli ödeyen vatandaşlar yeni yapacakları elektrik sözleşmelerinde güvence bedeli ödemeyecek. Böylece mesken aboneliğinde minimum 1.200-1.300 TL olan güvence bedelinden muaf tutulacaklar. EPDK'nın Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre elektrik tedarik şirketlerince yeni yapılacak sözleşmelerde artık sözleşmenin özet bir tutanağı vatandaşlara imzalatılarak kendilerine verilecek.

2 MİLYON ABONE

Güvence bedeli borçların ödenmemesi riskine karşı alınan bir bedel olduğundan, ödemelerini düzenli yaptığı görülen tüketicilerden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedelinin alınmaması suretiyle düzenli ödemeler teşvik edilecek. Elektrik piyasasında her yıl ortalama 2.5 milyon yeni mesken aboneliği yapılırken faturalarını düzenli ödeyen 2 milyon mesken tüketicisinden güvence bedeli alınmayacak. Kaçak elektrik kullananlara yönelik de bir takım düzenlemeler yapılırken, kaçak kullanan kişilerin gerçek tükettiği enerji üzerinden cezalandırılması sağlanacak. Öte yandan, kaçak elektrik tüketiminin faturalandırılmasında katsayının yükseltilmesiyle caydırıcılık artırılarak kaçak kullanım oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Borç sahibine bildirim yapmadan yasal takip işlemleri başlatmanın engellenmesiyle kaçak faturalarının yasal takip aşamasına gelmeden tahsilinin sağlanması da hedefleniyor.