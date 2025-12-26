E-devlet kapısı Siber Güvenlik’e emanet

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın teşkilat yapısı yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre başkanlık, siber güvenlik ve dijital devlet alanlarında mevzuat çalışmalarını yürütecek, ulusal strateji ve eylem planlarını hazırlayacak ve uygulamaları koordine edecek. Başkanlık ayrıca dijital devletin kurumsal mimarisini oluşturacak, kamu kurumlarının kullandığı bilişim ürün ve sistemlerine ilişkin idari, mali ve teknik standartları belirleyecek. Kararname, e-Devlet Kapısı ile dijital devlet kapsamındaki ortak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve işletilmesini de başkanlığın sorumlulukları arasına aldı. Ayrıca kamuda yapay zekâ uygulamalarına ilişkin mevzuat hazırlıkları, ulusal politika ve stratejilere katkı sunulması, veri yönetişimi ilke ve standartlarının belirlenmesi ile ortak veri alanı altyapısının hayata geçirilmesi de Başkanlığın görev kapsamına girdi.

YAPISI YENİDEN DÜZENLENDİ

Başkanlık bir başkan, üç başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak. Başkanlık, yurtiçinde en fazla yedi temsilcilik açabilecek ve yurtdışı teşkilatı kurabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla, görev alanıyla ilgili olarak yurtiçinde veya yurtdışında şirket kurulabilecek. Yeni yapıyla birlikte Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü, Dijital Devlet Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı oluşturuldu. Özel Kalem Müdürlüğü de teşkilat yapısına dahil edildi.