E-ihale sistemine yoğun ilgi! 1,4 milyon kullanıcı, 2,7 milyar TL gelir

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ SATIŞA SUNULUYOR

e-İhale sistemi kapsamında ticari ve binek araçların yanı sıra tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta, kuyumculuk ürünleri, elektronik eşyalar, mutfak gereçleri, mobilya ile gıda ve kozmetik ürünleri de satışa çıkarılıyor. Bakanlık, satışa sunulan ürünlerin insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı açısından gerekli kontrollerden geçirildiğini, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumların görüşü alınarak analiz ve uygunluk testlerinin yapıldığını belirtti.

İHALE SÜRECİ TAMAMEN ELEKTRONİK YÜRÜTÜLÜYOR

Bakanlık, e-ihale sisteminin şeffaf ve denetlenebilir bir yapıyla işletildiğini vurguladı. Türkiye'de yerleşik, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişiler ile tüzel kişiler sisteme ücretsiz üye olarak ihalelere katılabiliyor. İhale ilanları üç iş günü yayımlanırken, teklifler sonraki üç iş günü boyunca elektronik ortamda alınıyor. Katılımcılar teklifleri anlık takip edebilirken, satışa sunulan ürünleri yerinde inceleme imkânı da bulunuyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI VE TEMİNAT ŞARTI

İhalelerde araçlar için başlangıç fiyatı satışa esas bedelin yüzde 75'i, eşyalar için ise yüzde 50'si olarak belirleniyor. Teklif verebilmek için satışa esas bedelin yüzde 10'u kadar teminat yatırılması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı, gerekli şartları sağlaması halinde ihaleyi kazanıyor. Teklifin satışa esas bedelin en az yüzde 75'ine ulaşması durumunda satış doğrudan sonuçlandırılırken, bunun altındaki teklifler işletme müdürlüğünün değerlendirmesine bırakılıyor.