E-ihale sistemine yoğun ilgi! 1,4 milyon kullanıcı, 2,7 milyar TL gelir

Ticaret Bakanlığı, tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların elektronik ortamda satışını sürdürmeye devam ediyor. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ilk altı ayında e-ihale sistemi üzerinden 6 bin 826 ihale başarıyla tamamlandı. Bu süreçte 1.477 araç ile 5.349 eşya ekonomiye kazandırılırken, satışlardan Hazine'ye 2,7 milyar TL'nin üzerinde gelir elde edildi. Söz konusu gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi.
1,4 MİLYONUN ÜZERİNDE KAYITLI KULLANICI
4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tasfiyelik hale gelen eşya ve araçlar, 2014 yılından bu yana elektronik ihale sistemiyle satışa sunuluyor. Mart 2021'de altyapısı yenilenen sistem, bugün 1,4 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya hizmet veriyor. Vatandaşlar sisteme e-Devlet Kapısı, mobil uygulamalar ve www.eihale.gov.tr üzerinden erişebiliyor.
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ SATIŞA SUNULUYOR
e-İhale sistemi kapsamında ticari ve binek araçların yanı sıra tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta, kuyumculuk ürünleri, elektronik eşyalar, mutfak gereçleri, mobilya ile gıda ve kozmetik ürünleri de satışa çıkarılıyor. Bakanlık, satışa sunulan ürünlerin insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı açısından gerekli kontrollerden geçirildiğini, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumların görüşü alınarak analiz ve uygunluk testlerinin yapıldığını belirtti.
İHALE SÜRECİ TAMAMEN ELEKTRONİK YÜRÜTÜLÜYOR
Bakanlık, e-ihale sisteminin şeffaf ve denetlenebilir bir yapıyla işletildiğini vurguladı. Türkiye'de yerleşik, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişiler ile tüzel kişiler sisteme ücretsiz üye olarak ihalelere katılabiliyor. İhale ilanları üç iş günü yayımlanırken, teklifler sonraki üç iş günü boyunca elektronik ortamda alınıyor. Katılımcılar teklifleri anlık takip edebilirken, satışa sunulan ürünleri yerinde inceleme imkânı da bulunuyor.
BAŞLANGIÇ FİYATI VE TEMİNAT ŞARTI
İhalelerde araçlar için başlangıç fiyatı satışa esas bedelin yüzde 75'i, eşyalar için ise yüzde 50'si olarak belirleniyor. Teklif verebilmek için satışa esas bedelin yüzde 10'u kadar teminat yatırılması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı, gerekli şartları sağlaması halinde ihaleyi kazanıyor. Teklifin satışa esas bedelin en az yüzde 75'ine ulaşması durumunda satış doğrudan sonuçlandırılırken, bunun altındaki teklifler işletme müdürlüğünün değerlendirmesine bırakılıyor.
YÜKÜMLÜLÜKLER VE YAPTIRIMLAR
İhaleyi kazanan kişinin ihale bedelini yedi gün içinde ödemesi ve satın aldığı ürünü on gün içinde teslim alması gerekiyor. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ihale ikinci en yüksek teklif sahibine geçebiliyor, yatırılan teminat iade edilmiyor ve tekrarı durumunda ilgili kişiler belirli sürelerle ihalelere katılamıyor. Tarafsızlığın korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı personeli ile birinci derece yakınlarının e-ihalelere katılmasına izin verilmiyor.
Bakanlık, dijitalleşme odaklı uygulamalarla kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını, tasfiyelik eşya ve araçların ekonomiye yeniden kazandırılmasını ve satış süreçlerinin şeffaf, güvenli ve rekabetçi şekilde yürütülmesini sürdüreceğini bildirdi.