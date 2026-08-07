E-ihracatta dijital dönüşüm hamlesi: E-KİP’e büyük ödül!

E-KİP'İN YENİ ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, ihracatın dijitalleşmesine yönelik çalışmalar kapsamında firmalara destek vermeyi sürdürüyor. Dijital platformlar, rehberler, eğitimler ve destek programları aracılığıyla ihracatçıların küresel pazarlara açılma süreçlerine katkı sağlanıyor.

E-KİP'in geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında; daha güçlü altyapı ve anlık veri akışıyla yenilenen Akıllı E-İhracat Robotu ile e-ihracat süreçlerinde lojistik desteği sağlayacak "Adım Adım Lojistik" modülü üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Ücretsiz olarak tüm vatandaşların kullanımına açık olan E-Kolay İhracat Platformu'na www.kolayihracat.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör