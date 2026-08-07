E-ihracatta dijital dönüşüm hamlesi: E-KİP’e büyük ödül!

Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye Yüzyılı vizyonundaki "Ticarette Dijital Dönüşüm" hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP), önemli bir başarıya imza attı.
Kolay İhracat Platformu'ndan elde edilen deneyim ve güçlü altyapı üzerine geliştirilen E-KİP, kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren ihracat yapmak isteyen firmalardan yoğun ilgi gördü.
Birbiriyle entegre 12 farklı modülü, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay anlaşılır içerikleriyle platform; e-ihracata başlamak veya mevcut faaliyetlerini geliştirmek isteyen işletmelere dijital bir yol haritası sunuyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇÖZÜMLERLE İHRACATÇILARA REHBERLİK EDİYOR
E-KİP; yapay zekâ destekli araçları, hedef ülke ve sektör analizleri, eğitim içerikleri ve uygulamaya yönelik rehberleriyle ihracatçıların küresel pazarlara açılma süreçlerini kolaylaştırıyor.
Platform, doğru pazarın belirlenmesinden satış kanallarının oluşturulmasına, operasyonel süreçlerin planlanmasından uluslararası rekabete hazırlanmaya kadar e-ihracat yolculuğunun birçok aşamasında firmalara destek sağlıyor.
E-KİP'E VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ'NDE BİRİNCİLİK
İhracatçıların küresel pazarlarda daha güçlü ve rekabetçi hale gelmesine katkı sunan E-KİP, ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.
Kamu ve özel sektörde verimliliği artıran, yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında E-KİP, "Kamu-Dijital Dönüşüm" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
2014 yılından bu yana düzenlenen ödüllerde, 2025 yılında 49 ilden toplam 451 proje değerlendirildi. Titiz değerlendirme sürecinin ardından 72 proje finale kalırken, E-KİP kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne sağladığı yenilikçi ve somut katkılar sayesinde kategorisinde zirvede yer aldı.
ÖDÜLÜ BAKAN MEHMET FATİH KACIR TAKDİM ETTİ
E-KİP'in birincilik ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Ticaret Bakanlığı yetkililerine takdim edildi.
Kamu-Dijital Dönüşüm kategorisinde elde edilen bu başarı, E-KİP'in yapay zekâ ve veri temelli teknolojiler aracılığıyla kamu hizmetlerini daha erişilebilir, kapsamlı ve kullanıcı odaklı hale getirme konusundaki katkısını ortaya koydu.
E-KİP'İN YENİ ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDİYOR
Ticaret Bakanlığı, ihracatın dijitalleşmesine yönelik çalışmalar kapsamında firmalara destek vermeyi sürdürüyor. Dijital platformlar, rehberler, eğitimler ve destek programları aracılığıyla ihracatçıların küresel pazarlara açılma süreçlerine katkı sağlanıyor.
E-KİP'in geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında; daha güçlü altyapı ve anlık veri akışıyla yenilenen Akıllı E-İhracat Robotu ile e-ihracat süreçlerinde lojistik desteği sağlayacak "Adım Adım Lojistik" modülü üzerinde çalışmalar devam ediyor.
Ücretsiz olarak tüm vatandaşların kullanımına açık olan E-Kolay İhracat Platformu'na www.kolayihracat.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.