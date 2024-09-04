e-ihracatta hedef 8 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2022'de yaklaşık 2.17 milyar dolar olan e-ihracatın, 2023'te yüzde 131 artış göstererek 5 milyar doları aştığını belirterek, "2024'ün sonuna kadar toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece e-ihracatımızın toplam mal ihracatı içindeki payı da yüzde 3'ü aşacak. Hedefimiz, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarmak" dedi. Bolat, Ticaret Bakanlığı himayesinde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından organize edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle desteklenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi 2024'e (IGEXX) katıldı. Bolat, Türkiye'de e-ticaretin, toplam ticaret içindeki payının 2019'da yüzde 4.8 iken, 2023 sonunda yüzde 21'e yükseldiğini ifade etti.Sağladığı avantajlar karşısında tüm firmaların ticaretin dönüşümünü yakından takip etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Bolat, e-ihracat stratejisi oluşturmalarının olmazsa olmaz zorunluluk olduğunu söyledi. Bolat, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızı bu dönüşüm sürecine hazırlamada liderlik yapmaya hazırız. 5986 sayılı e-ihracat destekleri kararı ile firmalarımızın yurt dışı pazar yerlerinde tanıtım ve sipariş karşılama hizmetlerine yönelik önemli destekleri hayata geçirdik. Tüm bu destek ve eğitim programları çerçevesinde destek başvurularının başladığı 2023 yılından bu yana 181 şirket, 5 perakende e-ticaret sitesi ve 2 pazar yeri destek kapsamına alınmıştır. E-Kolay İhracat Platformu'nu da kuruyoruz."Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, e-ihracatın, 2022'de toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 0.84 olduğunu hatırlatarak, "Toplam ihracat içinde e-ihracatın payı yüzde 3.4'e ulaşmış bulunuyor" diye konuştu. Zirvenin bir diğer önemli ayağını alım heyetlerinin oluşturduğunu belirten Gültepe, "Bugün burada 200'ü aşkın ihracatçı firmamızı 22 ülkeden 40'ı aşkın firma ile buluşturacağız" ifadesini kullandı.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu da e-ticaret dünyasında, daha düne kadar 3 şirketin toplam global e-ticaret hacminin yüzde 50'den fazlasını gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Lokalleşme furyası tüm dünyada hızla ilerliyor. Birçok ülkenin artık yerel pazar yerleri var. Bu oyunu iyi okumalıyız. Yani başka ülkelerdeki pazar yerleri ile stratejik ortaklıklar kurmalıyız" dedi.