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Giriş Tarihi: 8.08.2026

E-KİP kamu dijital dönüşümünde zirvede

ANKARA
E-KİP kamu dijital dönüşümünde zirvede
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Ticaret Bakanlığı, E-Kolay İhracat Platformu'nun (E-KİP) kullanıma açıldığı ilk günden itibaren ihracatçılardan yoğun ilgi gördüğünü belirtirken, platform kapsamında Akıllı E-İhracat Robotu geliştirildiğini de kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kolay İhracat Platformu'ndan edinilen deneyim ve güçlü birikim üzerine geliştirilen ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun "Ticarette Dijital Dönüşüm" hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen E-KİP, e-ihracata adım atmak veya mevcut faaliyetlerini daha ileriye taşımak isteyen firmalar için güçlü bir dijital yol arkadaşı hâline geldi. Öte yandan platformun geliştirilmesine dönük yeni adımlar da atılıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TİCARET BAKANLIĞI

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