E-KİP kamu dijital dönüşümünde zirvede

Ticaret Bakanlığı
, E-Kolay İhracat Platformu'nun (E-KİP) kullanıma açıldığı ilk günden itibaren ihracatçılardan yoğun ilgi gördüğünü belirtirken, platform kapsamında Akıllı E-İhracat Robotu geliştirildiğini de kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kolay İhracat Platformu'ndan edinilen deneyim ve güçlü birikim üzerine geliştirilen ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun "Ticarette Dijital Dönüşüm" hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen E-KİP, e-ihracata adım atmak veya mevcut faaliyetlerini daha ileriye taşımak isteyen firmalar için güçlü bir dijital yol arkadaşı hâline geldi. Öte yandan platformun geliştirilmesine dönük yeni adımlar da atılıyor.