E-ticaret kasımda 500 milyarlık rekora koşuyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de kasımda Bekârlar Günü, Öğretmenler Günü, Alışveriş Cuması ve Siber Pazartesi adlarıyla alışveriş günleri düzenleneceğini belirterek, "Böylece yapılacak indirimler sonrasında Türkiye'de kasımda 500 milyar liralık rekor alışveriş yapılacağını tahmin ediyoruz" dedi. Çevikoğlu, e-ticarette kasım ayı indirim konseptinin bir aya yayılacağını söyledi.Çevikoğlu, yıl sonu beklentilerine de değinerek, "Bu yıl geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 110'un üzerinde toplam hacim artışı öngörülüyor. Türkiye'de beklenen toplam kampanya hacmi ise 500 milyar liranın üzerinde. e-Ticaret sektörünün, 29 Aralık'ta yapılacak 'Yılın Son Pazarı' kampanyasının da etkisiyle yılı 3 trilyon lirayı aşkın ciroyla kapatmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.E-ticaret sitelerinin farklı indirim kampanyaları düzenleyeceklerine dikkati çeken Çevikoğlu, teknolojiden modaya, anne-bebek ürünlerinden süpermarkete, ev dekorasyonundan yapı marketine kadar birçok kategoride saat başı indirimlerin yanı sıra sepet indirimlerinin planlandığını dile getirdi.Tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Çevikoğlu, alışverişin en ideal olduğu zamanlarda spam ve kimlik avı uygulamalarının arttığını bildirdi. Çevikoğlu, e-posta aracılığıyla iyi bir teklif veya indirim alındığında, gömülü bağlantının mutlaka incelenmesi gerektiğini, bazen görünen bağlantının yönlendirilen adresten farklı olabildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Böyle bir durumla karşılaşırsanız, teklif sayfasına resmi internet sitesi aracılığıyla doğrudan erişin. Sadece resmi pazar yerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız internet adreslerine dikkat edin. Adres satıcının resmi adresinden farklıysa yönlendirildiğiniz sitedeki teklifin gerçek olup olmadığını resmi internet sayfasında arayarak kontrol edin."