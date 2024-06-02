E-ticarette rekor kırılacak

ELEKTRONİK Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, bu ay özel günlerin etkisiyle elektronik ticaretin daha da hareketleneceğini belirterek, "Haziranda e-ticaret sektöründe 250 milyar liralık rekor ciro bekliyoruz. Sektörün geçen seneki aylık ortalaması 150 milyar lira" dedi. Bu yıl 14 Haziran'da okulların kapanması, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı ve o güne rastlayan Babalar Günü'nün aynı hafta kutlanacağını anımsatan Çevikoğlu, çocuklara karne hediyesi ve bayramlıklar, babalara yönelik ürünlerle kurbanlıklara özgü eşyalara yoğun talep beklediklerini bildirdi. Özellikle bayramlık kıyafetlerin satışlarında artış görüldüğünü vurgulayan Çevikoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak, kıyma makinesi, et kancası, et döveceği gibi ekipmanlar ile derin dondurucu satışlarının arttığı bilgisini verdi. Çevikoğlu, "Kurban alımlarında da e-ticaret sektörü tercih edilmeye başladı" ifadesini kullandı.