E-ticarette tekele AYM ‘dur’ dedi

CHP'nin e-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için geçen yıl çıkarılan E-Ticaret Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuru reddedildi. Böylece çikolata kutuları içerisinde Cumhuriyet Gazetesi'ne yasa aleyhine haber yapılması için rüşvet veren lobiler kaybederken, esnaf kazanmış oldu. Yüksek Mahkeme, dünkü Genel Kurul gündemine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da bazı değişiklikler yapan 7416 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali istemli CHP'nin başvurusunu aldı. Genel Kurul, iptal isteminin reddine hükmetti. Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi daha sonra yazılacak. Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan E-Ticaret Kanunu, Meclis'te tüm partilerin desteğiyle geçerken, daha sonra CHP dönemin Grup Başkanvekilleri Engin Altay aracılığıyla kanunu AYM'ye taşımıştı. Altay'ın açıklamaları ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasanın AYM'ye taşınmasına aracı olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne yasanın aleyhinde haberler yapması için e-ticaret lobileri tarafından çikolata kutusunda verilen 500 bin TL'lik rüşvet de skandalı başka boyutlara taşımıştı. 6 Temmuz'da ise AYM'de e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davaya ilişkin yapılan başvuru görüşülmüştü. Sektör temsilcileri ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AYM üyelerine yasayla ilgili sunum yaparak muhalefetin hedef aldığı küçük esnafın hakkını savunmuştu. Kararla yasanın önündeki tüm engeller ortadan kalkmış oldu.