Easyjet 7.7 milyar $’a Amerikalılara satıldı

ABD
merkezli özel sermaye şirketi Apollo Global Management, Avrupa
'nın önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden EasyJet'i 5.7 milyar sterlin (yaklaşık 7.7 milyar dolar) karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardı. Apollo, anlaşma kapsamında EasyJet hisseleri için hisse başına 715 peni nakit ödeme yapacak. Satın alma yarışındaki diğer teklif sahibi Castlelake LP ise süreçten çekildi. Aylar süren rekabetin ardından sonuçlanan anlaşmanın, Avrupa'daki düşük maliyetli hava yolu sektöründe rekabet dengelerini yeniden şekillendirecek.