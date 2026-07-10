EBRD’den Türkiye’ye 2.7 milyar avroluk yatırım sinyali

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone, Türkiye'nin yatırım potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl 54 projeyle 2,7 milyar avroluk rekor yatırım gerçekleştirdiklerini hatırlatan Patrone, bu yılın da güçlü geçtiğini ifade etti.

"YIL SONUNDA GEÇEN YILKİ SEVİYELERE YAKLAŞACAĞIZ"

İlk altı ayda Türkiye'ye 1,2 milyar avro yatırım yaptıklarını belirten Patrone, "Yılın ilk yarısında şimdiden 1,2 milyar avro yatırım yapmış olduğumuzu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Yılın geri kalanı için de proje havuzumuz oldukça güçlü. Dolayısıyla, bu yıl da geçen yılki yatırım seviyelerine yakın bir noktada olacağımızı düşünüyorum." dedi.

TÜRKİYE'YE LİKİDİTE VE UZUN VADELİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle krizden dolaylı etkilenen ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu belirten Patrone, EBRD'nin bu süreçte Türk şirketlerini desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Patrone, "Türkiye'de, krizle bağlantılı kırılganlıklara maruz kalan şirketlere likidite hatları sağlamaya odaklanıyoruz. Bunun yanı sıra, şu an için problemli olan sermaye piyasaları gibi alternatif finansman kaynaklarıyla finanse edilemeyen yatırım projelerine sahip şirketlere uzun vadeli finansman sağlıyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"

Küresel tedarik zincirlerindeki değişime dikkat çeken Patrone, Türkiye'nin Avrupa'ya yakın üretim merkezi ve güvenli transit koridor olarak öneminin arttığını vurguladı.

"Türkiye'nin güvenli bir transit koridoru olarak potansiyeli oldukça yüksek." diyen Patrone, otomotiv, beyaz eşya ve dayanıklı tüketim sektörlerinde Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

COP31 İÇİN 5 MİLYAR AVROLUK HEDEF

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'e de değinen Patrone, EBRD'nin Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu kapsamında enerji verimliliği ve karbonsuzlaşma projeleri için 5 milyar avroluk yatırımın harekete geçirilmesini hedeflediğini söyledi.

Patrone, "COP31'in bu girişimi daha da ileriye taşımamız için bizim adımıza çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK DAHA DİRENÇLİ VE SAĞLAM"

Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Patrone, uygulanan ekonomi politikalarının etkisiyle Türkiye'nin dış şoklara karşı daha güçlü hale geldiğini belirtti.

"Bölgedeki son kriz de dahil olmak üzere pek çok dışsal faktörün bulunduğu mevcut dalgalı ortamda Türkiye'nin bir süre öncesine göre çok daha dirençli ve sağlam bir konumda olduğunu düşünüyorum." diyen Patrone, bunun enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikaların sonucu olduğunu söyledi.

Patrone, "Bu dışsal faktörlerin enflasyon üzerinde baskı yarattığı doğru ve bu da ne yazık ki bu dezenflasyonist trendin hepimizin istediğinden biraz daha uzun süreceği anlamına geliyor ancak dezenflasyonist trendin temellerinin çok güçlü olduğunu ve bu anlamda gidişatın oldukça pozitif bir yönde olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör