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Giriş Tarihi: 24.09.2026 08:34 Son Güncelleme: 24.09.2026 08:44

EBRD'den Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2027'de yüzde 4 büyüyeceğini öngördü.

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AA
EBRD’den Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞIN ETKİSİ

Raporda, bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde ortalama ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,5 ve 2027'de yüzde 4 olacağı tahmin edildi. Söz konusu oranlar, EBRD'nin bölge için ekonomik büyüme tahminini hazirandaki seviyesine göre sırasıyla 0,6 ve 0,4 puan aşağı yönlü revize ettiği anlamına geliyor.

Raporda, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3 ve 2027'de yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü. Bankanın Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme öngörüsü haziranda yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

25 MİLYAR AVRONUN ÜZERİNDE YATIRIM

Bankanın raporunda, Türkiye ekonomisinde büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizyonda yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşullar ortamında zayıflayan iç talebin yanı sıra Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve ihracata yönelik maliyet rekabetçiliği baskılarının etkili olduğu bildirildi.

Öte yandan raporda, Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması, dış talebin güçlenmesi ve para politikası disiplininin sürdürülmesinin yatırımları ve daha hızlı büyümeyi destekleyebileceği kaydedildi.

EBRD'nin, büyük kısmı özel sektörde olmak üzere Türkiye'de 25 milyar avronun üzerinde yatırımı bulunuyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI #TÜRKİYE

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EBRD'den Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
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