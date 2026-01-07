EFT ve havale ücretleri artırıldı

Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladığı Elektronik Fon Transferi (EFT) ücretlerine yılbaşı itibarıyla zam yapıldı. 2026 yılı için geçerli olacak yeni tavan ücret tarifesi belli oldu. Mevzuat gereği, EFT ve havale ücretlerine, bir önceki yılın enflasyon oranı olan yüzde 30.9 oranında artış yapıldı. Bununla birlikte, işlem tutarına göre belirlenen ücret basamakları da güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, EFT ve havalelerde geçerli olan 6.300 TL-304.800 TL aralığındaki basamaklar, 8.300 TL-99.000 TL bandına çıkarıldı. Buna göre 8 bin 300 TL'ye kadar olan para transferlerinde işlem ücreti 6.40 liradan 8.37 liraya çıkarıldı. 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasındaki işlemlerde ödenecek komisyon 16.76 TL'ye, 399 bin TL ve üzerindeki yüksek tutarlı transferlerde ise ücret 209.38 liraya yükseltildi. Güncellenen tavan ücret tarifesi, 5 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek