EGD yönetiminde bayrak değişimi

TÜRKİYE'DE ekonomi basınının çatı kuruluşu olan Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) genel kurulunda yeni yönetim belirlendi. 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nun ardından yapılan ilk toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da yapıldı. Toplantıda Recep Erçin'in dernek başkanı olmasına karar verildi. Barış Ergin Başkan Vekilliği'ne seçilirken, Başkan Yardımcılığı görevlerine Özgül Öztürk ve Mehmet Uluğtürkan getirildi. Derneğin genel sekreterliğini Murat Gülderen, saymanlığını Rahim Ak üstlendi. Sibel Atik Dalkaya, Aysel Yücel, Burak Coşan, Murat Birinci, Ceyhun Kuburlu ise derneğin yönetim kurulu üyesi oldu. Genel Kurul Toplantısı sonrası Kurucu Başkan Celal Toprak'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na getirilmesi kararlaştırıldı. Seda Tabak, Denetim Kurulu, Metin Can ise Onur Kurulu üyesi olarak atandı.