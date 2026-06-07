EGD’den Turkuvaz Medya’ya iki ödül geldi

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Bu yıl yaklaşık 150 eserin başvurduğu yarışmada ödül sahipleri, ekonomi gazetecileri, akademisyenler ve iletişim alanında uzman isimlerden oluşan 44 kişilik jüri tarafından belirlendi. Ödül töreninde ekonomi gazeteciliğine katkı sunan isimler onurlandırılırken, yıl boyunca öne çıkan haber, araştırma, röportaj ve programlar da ödüllendirildi. EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan, ekonomi haberciliğinin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, bir dönem gazetelerin ve televizyonların en güçlü bölümlerinden biri olan ekonomi servislerinin bugün eski kalabalık günlerinden uzaklaştığını söyledi. 8. EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri kapsamında 16 kategoride ödül verildi. Törende Osman Saffet Arolat Yılın Yazarı ödülü Para Dergisi'nden İdriz Çokal'a verilirken, A Para
'dan Rıfat Fırat Nasdaq Inc. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Edward Knight Röportajı ile Söyleşi/ Röportaj (Televizyon) ödülünün sahibi oldu.