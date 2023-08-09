Ege’nin narenciye üretiminde rekor bekleniyor

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde narenciye rekoltesinin geçen sezona göre yaklaşık yüzde 86 artarak 769 bin 302 tona ulaşacağı öngörülüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi'nde geçen sezon 105 bin 189 ton olarak gerçekleşen portakal rekoltesinin bu sezon 324 bin 663 tona, mandarin veriminin 256 bin 69 tondan 299 bin 260 tona, limon rekoltesinin 44 bin 121 tondan 138 bin 326 tona ve greyfurt rekoltesinin 6 bin 190 tondan 6 bin 831 tona yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Özellikle portakal ve limonda üretimin rekor seviyede yükselmesini beklediklerini belirten Uçak, Türkiye'nin, narenciye üretiminde dünyada 8'inci, Avrupa'da 2'nci olduğunu, verim artışının bu ürünlerden elde edilen döviz gelirini artıracağını ifade etti.

Uçak, şunları kaydetti:

"Narenciyede 2022 yılına göre bu sezon ürün miktarı oldukça yüksek. Kayda değer bir verim artışı var. Kalite beklentisi ortalamanın üzerinde. Ege Bölgesi'nde 2022-2023 sezonunda rekoltede yüzde 14'lük artış yakaladık. 2023-2024 sezonunda ise yüzde 86 artış öngörülüyor. 2023-2024 dönemi narenciyede rekorlar kıracağımız en bereketli dönemimiz olacak. Hedefimiz, 1 milyar doları Türkiye'ye kazandırmak."