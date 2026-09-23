Eğitimden tarıma, sanayiden ihracata Gaziantep büyüyor

Türkiye'nin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden Gaziantep'te kalkınma yatırımları birbirini tamamlayan projelerle sürüyor. Gençler eğitim hayatındayken üretim süreçleriyle buluşturuluyor, çiftçinin maliyetleri desteklerle azaltılıyor, sanayi bölgelerinin şehirle bağlantısı güçlendirilirken yeni ticaret ve lojistik koridorları oluşturuluyor. Böylece eğitimden nitelikli istihdama, tarımsal ve sanayi üretiminden ticarete, ulaşımdan ihracata uzanan güçlü bir ekonomik zincir kuruluyor.

120 BİN GENCİ ÜRETİMLE BULUŞTURACAK MODEL

Gaziantep'in üretim gücünü geleceğe taşıyacak çalışmaların önemli ayaklarından birini nitelikli insan kaynağı oluşturuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de gençlerin eğitimden çalışma hayatına daha güçlü geçiş yapmasını amaçlayan İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Modeli'nin paydaşları arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle öğrenciler, eğitimlerinin önemli bir bölümünü doğrudan işletmelerde geçirecek. Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 7 şehirde pilot olarak uygulanacak ve yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsayacak model sayesinde gençlerin mezuniyet öncesinde iş deneyimi kazanması, üretim süreçlerini yerinde öğrenmesi ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleki nitelikleri geliştirmesi amaçlanıyor.

GAZİANTEP'TEN HALEP'E YENİ TİCARET KORİDORU

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in üretim kapasitesini uluslararası ticaret fırsatlarıyla buluşturacak çalışmalara da destek veriyor. Belediye ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep- Halep Programı'nda iki şehir arasında geliştirilebilecek ticaret, sanayi, üretim ve lojistik iş birlikleri ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar'ın katıldığı programda Gaziantep'in güçlü sanayi altyapısı, üretim tecrübesi ve coğrafi konumuyla bölgesel ticarette üstlenebileceği rol değerlendirildi. Programda İslahiye Gümrük Kapısı için hazırlıkların tamamlandığının açıklanması da öne çıktı. Kapının faaliyete geçmesiyle Gaziantep'in güney yönündeki ticaret ve lojistik bağlantılarının güçlenmesi ve taşımacılık süreçlerinin hızlanması bekleniyor.

ÇİFTÇİYE 18,4 MİLYON LİTRE MAZOT DESTEĞİ

Gaziantep'in kalkınma modelinin önemli ayaklarından birini de tarımsal üretim oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, üreticinin maliyetlerini azaltmak ve kırsal ekonomiyi güçlendirmek amacıyla desteklerini sürdürüyor. 2022 yılında başlatılan mazot desteği kapsamında 2025'te Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 46 bin 423 üreticiye 5 milyon 116 bin 875 litre mazot dağıtıldı. Böylece toplam destek 2025 yılı sonu itibarıyla 18 milyon 392 bin 300 litreye ulaştı. Sertifikalı tohum, gübre, fidan, fide, hasat kasası ve yem destekleriyle de bitkisel ve hayvansal üretime katkı sağlanıyor. Uygulanan desteklerle ÇKS'ye kayıtlı üretici sayısında yaklaşık yüzde 30 artış kaydedildi.

SANAYİYE ULAŞIM 10 DAKİKAYA İNECEK

Gaziantep'in sanayi ve lojistik altyapısını güçlendirecek yatırımlar arasında Dülük-Organize Sanayi Bölgesi Tüneli de bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede çalışmalar yüzde 50 seviyesine ulaştı. Toplam 3 bin 800 metre uzunluğundaki çift tüplü tünel ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla şehir merkezi ile organize sanayi bölgesi arasındaki yaklaşık 45 dakikalık ulaşım süresinin 10 dakikaya kadar düşürülmesi hedefleniyor. Projenin ağır tonajlı araçların kent içi trafik üzerindeki baskısını azaltması, İpekyolu ve çevre yolundaki yoğunluğu hafifletmesi ve sanayi bölgelerine erişimi hızlandırması bekleniyor.



GAZİRAY ÜRETİM MERKEZLERİNİ ŞEHRE BAĞLIYOR

Gaziantep'in üretim merkezleri ile yaşam alanları arasındaki bağlantının önemli ayaklarından birini de GAZİRAY oluşturuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen GAZİRAY Banliyö Hattı, organize sanayi bölgeleri ile şehir merkezini raylı sistem ağıyla birbirine bağlıyor. 25 kilometrelik güzergâh ve 16 istasyondan oluşan sistem, özellikle sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşların ulaşımına hızlı ve konforlu bir alternatif sunarken kent içi trafik yükünün azaltılmasına da katkı sağlıyor.Yerli ve milli imkanlarla üretilen tren setlerinin hizmet verdiği hatla, Gaziantep'in iş gücü hareketliliğinin daha hızlı ve düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor

PROJELER BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar, kentin kalkınmasını birbirinden bağımsız sektörler yerine birbirini besleyen bir ekonomik yapı üzerinden ele alıyor. İME Modeli ile gençlerin sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklerle yetiştirilmesi, tarımsal desteklerle kırsaldaki üretimin korunması, Dülük-OSB Tüneli ve GAZİRAY ile üretim merkezlerine erişimin hızlandırılması, uluslararası ticaret buluşmaları ve yeni gümrük bağlantılarıyla Gaziantep'in dış ticaret ağının genişletilmesi bu yapının farklı halkalarını oluşturuyor. Eğitimden yetişen insan kaynağının üretime, üretimin güçlü ulaşım ve lojistik altyapısıyla ticarete, ticaretin ise yeni pazarlarla ihracata dönüşmesini esas alan modelle Gaziantep'in üretim kapasitesinin yanı sıra bölgesel ekonomik merkez olma gücünün de artırılması hedefleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, insan kaynağından toprağa, fabrikadan ulaşım altyapısına ve uluslararası ticaret ağlarına kadar ekonominin farklı bileşenlerini aynı kalkınma vizyonunda buluşturarak şehrin geleceğine yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör