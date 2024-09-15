Ekilmeyen tarla listesi çıkıyor İlk kiralama gelecek yıl ekimde

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretim planlaması çerçevesinde işlenmeyen tarım arazilerini kiraya vermeye başlıyor. İşlenmeyen tarım arazilerine ilişkin ilk listenin, 30 Eylül'de ilan edilmesi bekleniyor, bu arazilerin bir yıl daha ekilmemesi durumunda arazilere ilişkin kiralama süreci başlayacak. Üst üste 2 yıl işlenmeyen arazilere ilişkin ilk listenin ise gelecek yıl eylül ayında ilana çıkarılması ve ilk kiralamanın ekimde yapılması planlanıyor. Peki sistem nasıl işleyecek?Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretim şartıyla sezonluk kiraya verilecek.Kiraya verilecek arazilerin tespiti için il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri gibi veriler üzerinden çalışma yapacak. Tespitte, bölgelerin hasat dönemine de bakılacak. İşlenmeyen tarım arazileri listesi il veya ilçe müdürlüklerince mahalle muhtarlıklarının ilan tahtalarında, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek. 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında işlenmeyen tarım arazilerine ilişkin ilk listeler, 30 Eylül 2024'te ilana çıkarılmış olacak. Üst üste iki yıl işlenmeyen arazilere ilişkin ilk listenin ise 1 Eylül 2025'te ilana çıkması, ilk kiralamanın 16 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanıyor.Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek. Kira bedeli arazi sahibine ödenecek. Arazi maliklerine ulaşılamaması halinde, kira bedeli bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. İhtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri, hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapacak. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Kiralama öncelikli olarak, kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Bunlardan birden fazla istekli çıkarsa en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde ise diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak.Kiralama sezonu içerisinde, kiralanan tarım arazilerinin maliklerinden herhangi biri tarafından bir sonraki sezonda üretim yapacağına dair bir başvuru yapılmaması durumunda bu araziler üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri listesine eklenecek. Kiralanan tarım arazileri bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlandırılacak.