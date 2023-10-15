Ekim ayı “Evde Bakım Yardımı” hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2. milyar lira 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını bilgisini vererek, "Halihazırda 561 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.