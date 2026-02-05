Ekmek ve simide zam freni

Esnaf odalarının mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini düzenleme yetkisinde değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre, simit ve ekmek fiyatlarına Ticaret Bakanlığı görüşü alınmadan zam yapılamayacak. Zam oranı da enflasyonu geçemeyecek. Yönetmelikte simit ve ekmeğe ilişkin maddede, "Tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulu tarafından maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınır. Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulur, olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilir" denildi. Maddeye göre, Ticaret Bakanlığı yeni fiyat tarifesine olumsuz görüş verirse, ilgili oda tekrar uzlaşma komisyonunu toplayacak ve yeni tarifeyi belirleyecek. Maddede, bu iki üründe fiyat artışı için enflasyon hedeflerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Maddede, "Uzlaşma komisyonu; değerlendirmesini yaparken tarife düzenlenecek yerin sosyo-ekonomik durumunu, mevcut maliyetler ve ortalama kâr marjları ile Orta Vadeli Programda yer alan enflasyon hedeflerini göz önünde bulundurur. Tarifeler, uzlaşma komisyonu kararının ilgililere tebliği üzerine veya uzlaşma komisyonuna başvuru süresinin tamamlanması üzerine yürürlüğe girer. Odalar, tarifeleri serbest bırakamaz ve tarife vermekten kaçınamaz. Tarifelerde yer alan fiyatlar, azami hadleri gösterir" ifadelerine yer verildi.

EN MAKUL FİYAT VURGUSU

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Ticaret Bakanlığı olarak tacir ve sanayicilerimiz ile tüketicilerimiz arasında dengeyi gözeterek halkımızın başta temel gıda maddesi olan ekmekle beraber diğer mal ve hizmetlere en makul fiyatlarla ulaşabilmesine yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" denildi.