Ekmek ve simit fiyatlarına zam için yeni karar! Yeni fiyatlar için son sözü Ticaret Bakanlığı söyleyecek

BELEDİYELERİN GÖRÜŞÜ VE BAKANLIK ONAYI ZORUNLU HALE GELDİ

Yönetmelikle birlikte ekmek ve simit fiyatlarına ilişkin tarifeler hazırlanırken ilgili belediyelerin görüşünün alınması zorunlu hale getirildi. Hazırlanan fiyat tarifeleri, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilecek ve onay sürecinden geçirilecek.

Düzenlemede, fiyat tarifelerinin en geç belirlenen süreler içinde ilan edilmesi ve kamuoyuna açık şekilde duyurulması şartı da yer aldı.

ESNAF ODALARI BAKANLIK ONAYINA BAĞLANMIŞTI

7 Ocak tarihinde de esnaf ve sanatkarlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleriyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmış, bu değişiklikle, tarifelerin Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Bakanlığın olumlu görüşlerinin alınmasından sonra birlik tarafından onaylanması hükme bağlanmıştı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE EKMEK FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 200 gramlık somun ekmek 15 TL'den satılmaya devam ediyor. Üç büyükşehirde ekmek fiyatlarına son zam 1 Ağustos 2025'ten sonra yapılmıştı. Bu zamla ekmek fiyatında yaklaşık yüzde 20 artış yaşanmıştı.