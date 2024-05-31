Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü: Türkiye mucizesi

Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi, küresel ekonomideki düşük talep ortamı, jeopolitik olumsuzluklar ve ekonomideki felaket tellallarının karamsar açıklamalara rağmen Türkiye ekonomisi güçlü performansıyla göz doldurdu. Yıla iyi başlayan Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 15 çeyrek büyümüş oldu. Bu rakamla, OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi. Büyüme üzerinde tüketici harcamaları etkili oldu. Hanehalkı harcamaları, yüzde 7.3 artışla güçlü iç tüketimin devam ettiğine işaret etti. Bu dönemde inşaat sektörünün performansı dikkat çekti. Deprem bölgesindeki çalışmalar ve hızlanan kentsel dönüşüm faaliyetlerinin etkisiyle inşaatta yüzde 11.1'lik yükseliş yaşandı. İlk çeyrekte uzun zaman sonra net ihracat tarafından pozitif katkı geldi.Büyümeye en yüksek katkı 5.5 puanla tüketimden geldi. Devletin nihai tüketim harcamalarının büyümeye katkısı 0.5 puan olurken, sanayinin büyümeye katkısı 1.04 puan, inşaatın katkısı ise 0.55 puan oldu. İlk çeyrekte net ihracat büyümeyi 1.6 puan destekledi. Bu dönemde mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 artarken, ithalat yüzde 3.1 azaldı. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7.3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3.9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10.3 yükseldi.Deprem bölgesine yönelik harcamalar ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlanmasıyla inşaat faaliyetleri ciddi artış kaydetti. İnşaat sektörünün büyümeye katkısı yüzde 11.1 oldu. Finans ve sigorta sektörlerinin performansı ise yüzde 2 ile geçen dönemlerin gerisinde kaldı. GSYH'yi oluşturan diğer faaliyetler incelendiğinde bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5.5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4.9, tarım yüzde 4.6, hizmetler yüzde 4.3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.5 arttı.Yıllıklandırılmış milli gelir, bu dönemde 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.Türkiye, yılın ilk çeyreğinde, verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkeler arasında birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Türkiye'yi yüzde 3.4 ile Güney Kore, 2.9 ile Litvanya, 2.4 ile İspanya ve 1.6 ile Meksika takip etti. G20'de ise en hızlı büyüyen ülke yüzde 7.8 ile Hindistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 5.7 ile Türkiye izlerken, yüzde 5.4 ile Rusya üçüncü, yüzde 5.3 ile Çin dördüncü sırada yer aldı.EMEĞİN GELİRDEN ALDIĞI PAY ARTIYORTürkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü. Bir önceki çeyreğe göre büyüme yüzde 2.4 oldu. Ekonomimiz büyümeye devam ederken emeğin milli gelirden aldığı pay da artıyor. İlk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 33.8'den 37'ye, gayrisafi katma değer içerisindeki payı ise yüzde 37.8'den 42'ye yükseldi. Cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemdeyiz. İşsizlik tek haneli seviyelerde.DENGELİ BÜYÜMEYE İLERLİYORUZUyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerliyor. İç talebin büyümeye verdiği katkı 4.1 puan iken, net dış talebin katkısı 5 çeyrek sonra pozitife dönerek 1.6 puan oldu. Aynı dönemde yatırımlar yüzde 10.3 artarken, makine ve teçhizat yatırımları aralıksız büyümesini 18. çeyreğe taşıdı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 büyüdü. Sanayi katma değeri yüzde 4.9 arttı. Yüksek teknolojili üretim yüzde 21 büyüdü.AB VE G20'DE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE OLDUK2024 yılı ilk çeyreğinde Türkiye verisi açıklanan Avrupa Birliği (AB) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi oldu. İhracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik atılan adımlar neticesinde 2024 yılı ilk çeyreğinde yüzde 5.7'lik büyümenin 1.6 yüzde puanı dış ticaretten geldi.TARIM SEKTÖRÜ YÜZDE 4.6 BÜYÜDÜTarım, orman ve balıkçılık sektörümüz yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 oranında büyüdü. Üreticiler ve çiftçiler emeğinin ülke ekonomisine güç kattı.KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAĞIZSanayi yüzde 4.9, bilgi ve iletişim faaliyetleri 5.5 büyüdü. Tüm veriler ülkemizin plan ve programlarının işlediğini teyit ediyor. Büyümeyi devam ettirip, kalıcı refah artışını sağlayacağız.NAİL OLPAK DEİK Başkanı: Dünyada merkez bankası faizlerinin hâlâ yüksek olduğu, küresel büyüme ve ticaret görünümünün tarihsel ortalamaların altında seyrettiği, yurt içinde hem depremin yaralarının sarılmaya hem de enflasyonun indirilmeye çalışıldığı bir dönemde, yıla da güçlü bir pozitif büyümeyle başlamak önemli. Veriler, yılın geri kalanı için iş dünyamıza güven aşıladı.MAHMUT ASMALI MÜSİAD Başkanı: İklim değişikliği, salgın hastalıklar, finansal ve ekonomik şoklar ve savaşların gölgesinde geçen son 15 çeyrek boyunca aralıksız büyüyen Türkiye ekonomisi, pozitif büyüme patikasında önemli bir adımı daha geride bıraktı. Önümüzdeki 4 senelik seçimsiz takvim, ekonomiye odaklanmak için oldukça önemli bir fırsattır.GÜRSEL BARAN ATO Başkanı: Ekonominin 15 çeyrek üst üste büyümesi bizi motive ediyor. Bu performansımızı önde gelen büyük ekonomilerin daralma ve durgunluk sonrası zayıf oranlarda büyümeleriyle birlikte değerlendirmenin daha anlamlı olacağına inanıyorum. Pek çok ülke beklentilerin altında büyüme gerçekleştirirken, Türkiye, şu an aynı ligde yer aldığı diğer ülkelerden pozitif ayrışıyor.ŞEKİB AVDAGİÇ İTO Başkanı: İlk olarak dikkatimizi çeken pozitif detay; net dış ticaretin büyümeye katkısının 1.6 puanla yeniden pozitife dönmesi. İkinci önemli detay, sanayi ve yatırımlar kaleminin güçlü ve istikrarlı seyrini koruması. Bu iki faktör ekonomiyi sağlıklı ve istikrarlı büyüme patikasına yerleştirecek.ORHAN AYDIN ASKON Başkanı: Dengeli, sürdürülebilir büyümeye giden yolda dış talep, verimli üretim gibi konuları son derece önemsiyoruz.Güven ekonomisi ve verimli üretim sürdürülebilir büyümeyi getirecek.