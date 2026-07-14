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Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:28

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı: 12. Yargı Paketi masada!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, 12. yargı paketinde yer alan ve ekonomiye etkisi olan düzenlemeler değerlendirilecek.

AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı: 12. Yargı Paketi masada!
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

İş gücü piyasasındaki son dönem gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, 12. yargı paketinde yer alan ve ekonomiye etkisi olan düzenlemeler değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#CEVDET YILMAZ #TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TCMB #EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı: 12. Yargı Paketi masada!
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