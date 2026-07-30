Ekonomi takviminde yoğun gündem! Kritik veriler ağustosta peş peşe açıklanacak

Ekonomide gözler, ağustos ayında açıklanacak enflasyon, büyüme, ihracat ve işsizlik gibi makro ekonomik veriler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu'nda olacak.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, 3 Ağustos'ta İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısında temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. İhracat, haziranda yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara çıkarak, tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaşmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ağustos'ta temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,8 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,09 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK, piyasaların beklediği verilerden biri olan haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksini de 10 Ağustos'ta açıklayacak. Endeks mayısta yıllık bazda aynı kalırken aylık bazda yüzde 2,9 azalış kaydetmişti. Kurum, aynı gün haziran ayı inşaat maliyet endeksini de duyuracak.

Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları bülteni de 10 Ağustos'ta kamuoyu ile paylaşılacak.

Haziran ayına ilişkin ticaret satış hacim ve ciro endeksleri 11 Ağustos'ta, dış ticaret endeksleri de 12 Ağustos'ta ilan edilecek.

GÖZLER ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİNDE

TCMB de 13 Ağustos'ta haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 459 milyon dolar açık verirken bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 626 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

TÜİK, 13 Ağustos'ta temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini duyuracak. Türkiye'de ocak-haziran döneminde 699 bin 516 konut satılmıştı.

Aynı gün temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de belli olacak.

Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet üretim ve inşaat üretim endeksleri, 14 Ağustos'ta duyurulacak. Ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 kişiye ulaşmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da temmuza ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını 17 Ağustos'ta açıklayacak. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 1 trilyon 509,6 milyar lira, giderleri 1 trilyon 395,5 milyar lira olarak belirlenmişti. Bütçede haziranda 114,2 milyar lira fazla oluşurken, ocak-haziran döneminde 942 milyar 835 milyon lira açık hesaplanmıştı.

YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN VERİLER BELLİ OLACAK

TÜİK, 19 Ağustos'ta yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini duyuracak.

Kurum 20 Ağustos'ta temmuz ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat ile haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endekslerini açıklayacak.

Gelecek aya ilişkin tüketici güven endeksi 21 Ağustos'ta ilan edilecek. Temmuzda tüketici güven endeksi 89,8 ile Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

TÜİK, 25 Ağustos'ta da söz konusu aya ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini kamuoyu ile paylaşacak.

Gözlerin çevrildiği kritik veriler olan temmuza ilişkin iş gücü istatistikleri ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları 31 Ağustos'ta belli olacak.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti. İşsizlik oranı da haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6'ya geriledi.

YILIN ÜÇÜNCÜ ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

TCMB Başkanı Fatih Karahan da 13 Ağustos'ta bu yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Enflasyon Raporu'nda yer alacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun tanıtımında "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 26, 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİNİN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Ekonominin üç yıllık yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Program'ın (OVP) hazırlık çalışmaları da ağustos ayında yoğun şekilde yürütülecek. Eylül ayında açıklanması beklenen OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan Orta Vadeli Program'ımızı hazırlarken diğer yandan Meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor." bilgisini vermişti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör