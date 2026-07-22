Ekonomi yönetiminden şehit pilot için peş peşe başsağlığı mesajı

Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ın vefatı, ekonomi yönetimini de yasa boğdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başta olmak üzere çok sayıda bakan, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla başsağlığı dileklerini iletti.

BAKANLARDAN TAZİYE MESAJLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Kazadan yaralı olarak kurtulan ve hastanede tedavisi devam eden Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da paylaşımında, eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde şehit olan Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise kaza kırıma uğrayan helikopterde vefat eden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerken, kazada yaralanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temennisinde bulundu.

"MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yayımladığı mesajda, "Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Bakkal'ın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör