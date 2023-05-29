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Giriş Tarihi: 29.5.2023 10:23

Ekonomik güven endeksi 103,7 değerini aldı

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında yüzde 1,4 artışla 103,7 olarak gerçekleşti.

İHA
Ekonomik güven endeksi 103,7 değerini aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 102,2 iken, Mayıs ayında yüzde 1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 91,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı.

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Ekonomik güven endeksi 103,7 değerini aldı
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