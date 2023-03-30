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Giriş Tarihi: 30.3.2023 10:22

Ekonomik güven endeksi 98,8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Mart ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı.

İHA
Ekonomik güven endeksi 98,8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,1 iken, Mart ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı. Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 80,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 oranında azalarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 88,5 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 116,8 değerini aldı.

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Ekonomik güven endeksi 98,8 oldu
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